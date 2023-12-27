SADAT kurucusunun şirketine ballı ihale

Haber Merkezi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) 3 Kasım 2023 tarihinde Şırnak’ta bulunan tesislerin güvenliği için düzenlediği ihaleyi muhalefet tarafından sıklıkla paramiliter bir yapılanma olduğu iddiasıyla gündeme gelen SADAT’ın da kurucularından olan Mehmet Naci Efe’nin sahibi olduğu Ekol Grup Koruma isimli şirketin aldığı öğrendildi.

Gazete Pencere’den Ersan Kınık’ın haberine göre 21-B pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleye, 3 firma davet edilirken, firmalardan birinin teklifi geçersiz sayıldı. Ekol Grup Koruma Güvenlik isimli şirket ile kamu şirketi TPAO arasında 10 milyon 995 bin TL’lik sözleşmeye imza atıldı.

Şirket, 5 Şubat ve 4 Kasım 2024 tarihleri arasında 9 ay boyunca Türkiye Petrolleri’ne ait Şırnak’ta bulunan tesislerin güvenliğini alacak. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ihaleyi alan Ekol Grup Koruma isimli şirket, Mehmet Naci Efe tarafından kuruldu. Efe, şirketin kuruluşunda şirket hisselerinin yüzde 60’ına sahip.

Mehmet Naci Efe ortaklarından olduğu Ekol Grup Güvenlik ile Ekol Grup Koruma isimli şirketler, bugüne kadar kamu kurumlarından toplam bedeli 736 milyon TL’yi bulan 113 ayrı ihale aldı.