SADAT'tan "Hamas'a destek" iddialarına ilişkin açıklama

SADAT Yönetim Kurulu, SADAT'ın "Hamas'a destek" verdiğine yönelik iddiaları reddetti. İddialara dair yapılan açıklamada "Şirketimiz çatışma bölgelerinde faaliyet göstermemektedir" denildi.

SADAT, Hamas'a destek verdiğine yönelik iddialar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada "Şirketimiz çatışma bölgelerinde faaliyet göstermemektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca SADAT'ın Hamas yetkilileri ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısının söz konusu olmadığı belirtildi.

Sosyal medya platfromu X'te SADAT Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Wall Street Journal gazetesi Ortadoğu Muhabiri, Rory Jones, şirketimize gönderdiği 15 Aralık 2023 tarihli epostada gazetede yayınlamak üzere hazırladıkları bir hikayede kullanmak üzere, SADAT’ın HAMAS’a destek verip vermediğini sormaktadır. SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. devletlerin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatlarına stratejik danışmanlık, özel askeri eğitimler ve lojistik hizmetler sağlayan özel bir şirkettir. Tüm bu hizmetleri uluslararası mevzuata uyarak yürütmeye özen göstermektedir. Dolayısıyla Şirketimiz çatışma bölgelerinde faaliyet göstermemektedir. Şirketimizin temel felsefesi barış ortamının korunmasına yönelik kapasiteyi artırmaya destek verecek projeler üreterek savunma ve savunma sanayi iş birliği alanlarında gelişme sağlanmasına katkıda bulunmaktır."

İSRAİL – FİLİSTİN SAVAŞI

Wall Street Journal gazetesi Ortadoğu Muhabiri, Rory Jones, şirketimize gönderdiği 15 Aralık 2023 tarihli epostada gazetede yayınlamak üzere hazırladıkları bir hikayede kullanmak üzere, SADAT’ın HAMAS’a destek verip vermediğini sormaktadır.



SADAT… pic.twitter.com/0ofnLaLlC3 — SADAT Defense (@SADATdefense) December 18, 2023

"HİÇBİR HAMAS YETKİLİSİ İLE İRTİBATIMIZ BULUNMAMAKTADIR"

Bu genel ve özet bilgiden sonra WSJ’nin sorusuna odaklanırsak, açık ve somut olarak şu bilgileri vurgulamakta fayda görüyoruz

1) Şirketimiz kamu kurumu olmayıp, Türk Ticaret Kanunu’na tabi, bağımsız karar ve icra mekanizmasına sahip, herhangi bir mevki veya makamdan emir, talimat almayan özel bir şirkettir.

2) Şirketimizin veya yetkililerinin, alt veya üst düzey hiçbir HAMAS yetkilisi ile direkt veya dolaylı irtibatı bulunmamaktadır.

3) Şirketimiz HAMAS’a teknik, taktik, maddi veya mali bir yardımda bulunmamış, hizmet sunmamıştır. HAMAS’a hizmet vermediğimiz konulara, stratejik danışmanlık, silah, mühimmat veya sistem tedariği, nakdi veya ayni yardım, transfer gibi sayılanlarla sınırlı olmayarak akla gelebilecek tüm şeyler dahildir. Bu vesile ile insani sorumluluğumuz gereği WSJ üzerinden de ABD ve Dünya kamuoyu ile şu mesajı paylaşmayı görev kabul ederiz; BM Genel Kurulunda 153 aklıselim ülkenin oyuyla 12 Aralık 2023 tarihinde tekrar “Acil İnsani Ateşkes Çağrısı” kabul edilmiştir. Red oyu vererek soykırıma hizmet eden 10 ülkenin başını ABD çekmektedir. Soykırıma varan katliamın durdurulmasının önündeki tek engel ABD’dir. ABD kamuoyu, vergilerinin, Ortadoğu’nun istikrarını bozmaya, tüm Dünya’yı Ölüdeniz – Lût Gölü çukurunda boğulmaya sürükleyen İsrail’e destek için kullanılmasına bir an önce dur demelidir."