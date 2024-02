Saddam Hüseyin'in son günlerini anlatan film çekiliyor: Barry Keoghan başrolde

“Saltburn”ün yıldızı Barry Keoghan, eski Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in son günlerini konu alan "Amo Saddam"ın isimli filmin başrolünü üstlenmeye hazırlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda "Chernobyl" yönetmeni Johan Renck ve Michael Parets'in yapımcılığını üstleneceği filmin çekimlerine bu sonbaharda başlanacak.

Film, Will Bardenwerper'in çok satan kitabı 'The Prisoner in His Palace'dan uyarlanıyor. Keoghan, devrilen diktatörün, insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle yargılanması ve sonunda idam edilmesinden önceki aylarda onu korumakla görevli bir Amerikan askerini canlandıracak.

Darby Kealey'nin kaleme aldığı film, askerin, Saddam'a nasıl yakınlaştığını, bombalanan bir sarayın yüksek güvenlikli hapishaneye dönüştürülmüş havasını paylaşıyor.

"HAPİSHANE, SAVAŞ VE KORKU FİLMİ OLACAK"

THR ile film hakkında konuşan Johan Renck, filmin "21. yüzyılı tanımlayan Amerikan emperyal makinesini hesaba katmaya çalışacağını" söyledi ve planın, Bağdat'ın 2006'daki "sürükleyici, özgün" bir tasvirini yapmak olduğunu belirtti. Renck, "Amo Saddam"ın "savaş filmlerinin tipik kinayeleri"ni içermeyeceğini, bunun "bir hapishane filmi, bir savaş filmi ve neredeyse bir tür korku filmi" olarak türler arası bir film olacağını vurguluyor.

Saddam rolü henüz belirlenmedi ancak Renck "bölgeden, Arapça konuşan ve rolü gerçek anlamda canlandırabilecek gerçekten iyi bir aktör" ile görüşüyor. Renck ve Michael Parets'in yapımcılığını üstleneceği filmin çekimlerine bu sonbaharda başlanacak.