Sadece 6 dakika: TRT, Özgür Özel'in grup toplantısını yayınladı

TRT, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki açıklamalarını canlı olarak yayınladı. TRT, Özel'in konuşmasının sadece 6 dakikasını aktardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in konuşmasını, seçim öncesinde eleştirilerde bulunduğu TRT de yayınladı.

TRT Haber, Özel'in konuşmasının sadece 6 dakikasını yayınladı. TRT Haber, Özgür Özel'in açıklamalarını sosyal medya hesabından da paylaştığı görüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

https://t.co/vubshXNEr1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2024

ÖZGÜR ÖZEL, TRT'YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 27 Şubat'taki grup toplantısında TRT'ye tepki göstermişti.

1 Ocak 2024 tarihinden bu yana AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'li yöneticilerinin TRT'de 2 bin 592 dakika yer aldığını aktaran Özel, kendisine sadece 43 dakika yer verildiğini aktarmıştı.

Özel, "Er geç, yarın öbür gün ölür de gidersek dirime gelmeyen ölüme de gelmesin. Hiçbir yere yasak koymadım, TRT'yi cenazeme istemiyorum" demişti.