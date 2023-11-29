Sadece 8 saniyede yıkıldı

Depremde 43 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi için açılan davanın ilk duruşması 1 Aralık’ta görülecek. Depremzedeler, “Sitenin 2016’da kentsel dönüşüm kapsamında yapıldığını ve 8 saniyede yıkıldığını” söyledi.

İsmail ARI

Maraş’ta, 6 Şubat depremlerinde Said Bey Sitesi’nin iki bloku yıkıldı. 43 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk ise hâlâ kayıp.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen sitenin müteahhidi Hasan Çam, şantiye şefi Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız tutuklanırken yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Davanın ilk duruşması ise Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1 Aralık’ta görülecek.

DÖNÜŞÜMLE YAPILMIŞTI

Savcılık soruşturması kapsamında sitenin A ve B bloklarının dosyaları ayrıldı, toplanan tüm belgeler detaylı rapor için bilirkişiye gönderildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden bilirkişi heyeti, incelemelerinin sonunda hazırladıkları raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Birçok usulsüzlüğün sıralandığı raporda şu ifadeler kullanıldı: “A blok inşaatı tamamlandıktan sonra binanın asma kat bölmesinin çelik konstrüksiyon ve betonlarla tamamlanarak bir kat haline getirilmiştir. Binaya, inşaası sonrasında projelerinde bulunmayan işlemler yapılmıştır. Binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkilemiştir.” Benzer ihmal ve usulsüzlükler B blok için hazırlanan bilirkişi raporunda da görüldü. Soruşturma sonunda müteahhit Hasan Çam, şantiye şefi şüpheli Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız ile yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Y. hakkında 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede sorumlulukların yerine getirilmediği belirtilerek, "Said Bey Sitesi A Blok apartmanının projelendirilmesindeki eksiklikler, binanın yapı malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, işçilik hataları sebebiyle site yıkılmıştır" denildi.

Yıkılan sitede babası Hasan, annesi Hatice, kardeşi Sudenaz ve dedesi Ökkeş Çayırcı’yı kaybeden Tuba Erdemoğlu, “Binanın asma katını projeye aykırı şekilde normal kata çevirdiler. Kirişlere monte edilen çeliklerle binaya ekstra yük bindirdiler ve bu yüzden bina yıkıldı. Daha önce sitenin bulunduğu alanda başka binalar vardı ve kentsel dönüşüm kapsamında yapıldı. ‘Sağlam bina yapacağız’ dediler ama bina 8 saniyede yıkıldı. Her iki blokta da kolon kesildiği iddiası var” dedi. Asli kusurlu olduğu belirtilen bir tutuklunun kısa süre önce serbest bırakıldığını da belirten Erdemoğlu, şöyle devam etti: “Kusurlu olan bir başka sanık da Melike Yıldız. Tüm belgelerde imzası var ama askeri personel olduğu için tutuklanmadı. Tutuklu sanıkların serbest bırakılması için çaba sarf ediyorlar. Biz, suçlular cezasını çeksin istiyoruz.”