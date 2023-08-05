Sadece bir günde en az dört işçi yaşamını yitirdi

Emek Servisi

Bir günde yaşanan iş cinayetleri ülkede iş güvenliği adına alınmayan önlemlerin göstergesi oldu. Dün gün boyu en az 4 işçi hayatını kaybetti. Yaşanan kazalar sonucunda çok sayıda işçi de yaralandı. Yaşanan iş cinayetleri ile kazalar şöyle:

Tekirdağ: Fabrikada çalışan 48 yaşındaki Ülkü Kara, kumaş makinesine sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle fabrikaya gelen sağlık ekipleri Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Manisa: Yunusemre’de Organize Sanayi Bölgesi 5. kısımdaki fabrika inşaatında çalışan iş güvenliği uzmanı 22 yaşındaki Naile Büşra Sarıgül, dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Sarıgül, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili açıklama yapan İş Güvenliği Uzmanları Birlik Platformu, her yıl binlerce işçi hayatını kaybettiğini belirtti.

Aydın: Erzurum’dan Aydın’a şantiyede çalışmak üzere gelen 23 yaşındaki Kürşat Güler, kullandığı kepçeden düşerek hayatını kaybetti. Aydın-Denizli Otoyolu şantiyesinde arkadaşlarının ölü bulduğu Güler'in, kullandığı kepçeden düşüp hayatını kaybettiği belirlendi.

Mardin: Kızıltepe’deki Yurteri kırsal mahallesinde akşam saatlerinde su kuyusu sondaj çalışması sırasında alanı kayalardan temizlemek için dinamit patlatıldı. Dinamitin patlatılması sonucu 2’si ağır olmak üzere 3 işçi yaralandı. Yaralılardan 30 yaşındaki Muhammed Ahmet hayatını kaybetti.

Çankırı: Altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi, 2 işçi hafif şekilde yaralandı. Altyapı ve yağmur suyu borusu döşeme çalışmaları yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. Bu sırada açılan kanalda çalışan M.Ş.Y. ile A.Ş., bellerine kadar toprağa gömüldü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan 2 işçi ambulansla Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.