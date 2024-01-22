Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında karar

Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar çıktı. Sanık Kadir Yasak müebbet hapis ve 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Beşiktaş eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, Kadir Yasak'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay hapis 'birden fazla kişiyle birlikte işyerine yağma' suçundan 9 yıl ve 'ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma' suçundan 2 yıl hapis ile bin TL adli para cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

27 Ocak 2022’de Yeşilköy'deki restoranda ateşli silahla yapılan saldırı sonucu Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmüş, şoförü Murat Bilmez ise yaralanmıştı.



Cinayetin ardından hazırlanan iddianamede, Bakırköy'de 9 Aralık 2021'de bir restoranda müşteki Suphi Malgaz'ın yanında maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olduğu, maktulün müştekiye arka çıkması ve destek olması neticesinde sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil'in müştekiden istedikleri parayı alamadıkları kaydediliyor.



İddianamede, bu nedenle Kadir Yasak ve Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'na husumet gütmeye başladıkları, sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk'ün Ali Yasak'ın yeğenleri Ali ve Kadir Yasak'ı korkutucu bir unsur olarak kullanabileceklerini düşünerek yağma konusunda azmettirdikleri belirtiliyor.



Müşteki Suphi Malgaz'ın yaşadığı tehdit ve baskı nedeniyle yardım istediği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na parayı devrettiği, bu sefer de sanıkların tehdit ve baskı yoluyla parayı maktulden tahsil etmeye çalıştıkları aktarılan iddianamede, bunu başaramayınca da söz konusu cinayeti gerçekleştirdikleri kaydediliyor.



Olay günü olan 27 Ocak'ta restorana giden sanıklardan Kadir Yasak ile Serkan Dakman'ın maktulle görüşmek istedikleri, bir süre sonra maktulün sanıkların yanına geldiği, sanıklar Ali Yasak ve Seccad Yeşil'in de mekana geldiği anlatılan iddianamede, iyice güçlendiğini hisseden sanık Kadir Yasak'ın önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na, ardından da şoförü Murat Bilmez'e ateş ettiği anlatılıyor.



Sanık Ali Yasak'ın maktulü dışarı sürüklediği esnada sanık Kadir Yasak'ın tekrar ateş ettiği bildirilen iddianamede, sanıkların olay yerinden kaçtıkları, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın ise sokak köşesinden sağlık ekiplerinin müdahalesini izledikten sonra olay yerinden ayrıldıkları ifade ediliyor.