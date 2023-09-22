Safranbolu’da iki ayrı yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangını ile ot yangını havadan ve karadan müdahaleyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Güncel 22.09.2023 19:00 Giriş: 22.09.2023 19:00

Güncelleme: 22.09.2023 19:05 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA