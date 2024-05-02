Sağanak bile engelleyemedi

Başkent’te sağanak yağışa rağmen binlerce kişi Tandoğan Meydanı’na akın etti. Miting meydanında iktidarın ekonomi politikalarını protesto eden emekçiler “Saltanatınızı başınıza yıkacağız” dedi.

Havva GÜMÜŞKAYA

Ankara’da sağanağa rağmen AKM önünde toplanan binlerce emekçi, Tandoğan meydanına yürüdü. Toplanma saatinden itibaren başlayan yoğun sağanak olmasına rağmen 1 Mayıs kutlamaları, kortejin yürüyüşünü tamamlamasının ardından başladı.

SOL Parti, Emek Partisi, TKP, TİP, Halkevleri, Dem Parti ve CHP’nin yanı sıra birçok siyasi parti de kortej kurdu. KESK, DİSK, TTB ile TMMOB’ye bağlı sendika ve meslek örgütleri 1 Mayıs alanında kitlesel katılım sağladı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Suat Özçağdaş ile Grup Başkanvekili Murat Emir, milletvekilleri Cumhur Uzun, Deniz Demir, Talat Dinçer ve Mustafa Adıgüzel katıldı.

DEM Parti milletvekilleri Sebahat Erdogan Saritas, Zeki Irmez, Ferit Senyasar, Mithat Sancar, Yilmaz Hun, Zeynep Oduncu da Ankara’daki 1 Mayıs kutlamalarındaydı.

Fotoğraf: AA

SOL Parti’nin parti Sözcüleri Önder İşleyen, İsmail Hakkı Tombul, Gizem Özdem, İlknur Başer de mitingde yer aldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinin otopark ve kafelerini işleten Ankara Tıplılar Vakfı’nın iktisadi işletmesi olan ANTIP AŞ'de işten çıkarılan işçileri de SOL Parti ile birlikte yürüdü.

Fotoğraf: BirGün

Mitingde Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) basın ve ifade özgürlüğü, gazetecilerin özlük haklarına ilişkin taleplerle yürüdü. TGS “Haberin devamı, habercinin refahı” pankartı açtı.

Miting konuşmasını yapan Birgül Kaya işçi ve emekçilerin güvencesiz ve geleceksiz bir yaşama mahkum edilmeye çalışılmasına tepki gösterdi. Açlık sınırının altında asgari ücrete ve emekli aylıklarına dikkat çeken Kaya, “Vergi yükü işçinin, emekçinin, emeklinin sırtında. Sermayenin ise vergileri sıfırlanıyor, kıdem tazminatına göz dikmelerine riayet etmemiz bekleniyor. Mutfakta tencere kaynamaz oldu, barınacak ev bulamaz olduk” dedi. Savaşlara kaynak sağlanırken milyonlarca mültecinin ucuz iş gücü olarak sermayenin hizmetinde sömürüldüğünü belirten Kaya, “İktidarlarını kan ile inşa etmeye devam edenler, savaş politikalarına itiraz edenleri, barış isteyenleri esaret altına alıyor” dedi. İktidarın 12. kalkınma planıyla ve orta vadeli programıyla işçilere “kemer sıkın” dediğini söyleyen Kaya, “Bizler çoğunluğuz bizler üretenleriz, emekliliğimizde ve çalışırken insanca yaşamak isteyenleriz, çocuklarımızın geleceğinin çalınmasına izin vermeyenleriz” diye konuştu.

Mitingde Antıp işçileri adına konuşan Ümit Bolatbaş ise ANTIP direnişini anlattı. Bolatbaş “Türkiye’nin her yerinde 1 Mayıs alanlarını dolduran işçiler olarak mücadelemiz patronların, para babalarının, emeğimiz üzerinden geçinen ve bizleri açlığa yoksulluğa mahkum edenlerin düzenine, bu sömürü düzenine karşı mücadeledir. Eninde sonunda saltanatlarını başlarına yıkacağız, biz kazanacağız!” dedi.

Fotoğraf: BirGün

Ankara’daki 1 Mayıs kürsüsünde şu taleplere yer verildi:

• Başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler artırılmalı, en düşük emekli aylığı en az asgari ücrete çekilmeli,

• Tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmeli,

• Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalı, faturalar tüm vergilerden muaf tutulmalı,

• Örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engeller kaldırılmalı,

• Özelleştirmelerden vazgeçilmeli, eğitim, ulaşım, sağlık başta olmak üzere tüm kamu hizmetleri devlet eliyle ücretsiz verilmeli,

• Çocuk işçiliğine karşı koruyucu tedbirler ivedilikle alınmalı,

• İstanbul Sözleşmesi, işyerinde şiddete ve tacize karşı ILO’nun 190 sayılı sözleşmesi derhal uygulanmalı.

Kutlamalar konuşmaların ardından Bandista konseri ile miting sona erdi.