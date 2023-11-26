Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için 67 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunmuştu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından birçok ilde fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından lodos ve sağanak yağış etkisini gösterirken, fırtına nedeniyle birçok ilde olumsuzluklar yaşandı.

İstanbul’un bazı ilçelerinde çatılar uçtu, sahil şeridince dalgalar metrelerce yükseldi. kuvvetli rüzgâr ve yağış Ankara, İzmir, Yalova, Bursa gibi pek çok ilde de hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava şartları ulaşımı da engelledi. Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri geçici olarak durdurulurken, İDO ve BUDO da bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İSTANBUL'DA ÇATI UÇTU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kent genelinde saat 04.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, kentin birçok ilçesinde etkili oldu. Şiddetini artıran fırtınada ise Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu.

Sağanak ve fırtına kent genelinde etkili olurken, Taksim Meydanı'na çıkanlar zor anlar yaşadı. Yağmurun etkisi ile ıslanan vatandaşlar, fırtınanın etkisi ile güçlükle yürüdü. Fırtına nedeniyle Üsküdar sahil başta olmak üzere sahil şeridinde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Yağış ve fırtınaya rağmen bazı vatandaşların ise sahilde yürüyüş yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

Pendik Çınardere Mahallesi Akay Sokak'ta saat 06.00 sıralarında bir binanın çatısı fırtınadan dolayı uçtu. Uçan çatı park halindeki iki otomobile zarar verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.

ANTALYA'DA ALT GEÇİT SU DOLDU

Antalya'da, sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte arızalanan araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Kepez ilçesinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Kavşağı alt geçidi yağışla birlikte suyla doldu.

Bu sırada alt geçitte Ahmet Ödemiş yönetimindeki 07 AJP 248 plakalı kapalı kasa minibüs arızalandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü ile araçtaki 2 kişiyi kurtardı. Araç, çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

İZMİR’DE DENİZ TAŞTI, SİRENLER ÇALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve çevresi için yapılan turuncu kodlu uyarının ardından beklenen fırtına gece saatlerinde etkili oldu.

Çeşme ilçesinde meydana gelen deniz taşmasının ardından Karşıyaka ilçesinde de fırtına sebebiyle taşkınlar meydana geldi. Karşıyaka Yalı Caddesi ve Mavişehir bölgesi denizden gelen fırtınayla birlikte su taşkınları görüldü.

Mavişehir bölgesinde taşkınların ardından vatandaşlar siren sesleriyle uyarıldı. Siren sesleriyle sokaklara çıkan vatandaşlar otoparklara koşarak araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Yaşanan taşkınlarda birçok motorlu kurye de zor anlar yaşadı. Taşkınların ardından bölgeye gelen belediye ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.

FOÇA'DA FIRTINA İSKELEYİ YIKTI



Foça’da sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran kuvvetli rüzgâr nedeniyle deniz suları caddeye kadar ulaştı. Denizde taşmalar meydana geldi.

Foça Küçükdeniz sahil şeridindeki tahta iskelelerin denizdeki dalgaların sahile çarpmasının etkisi ile parçalandığı görüldü.

Sert dalgalardan dolayı deniz suyu karaya ulaşırken, fırtınanın gece boyunca etkili olmasının beklendiği öğrenildi.

BURSA'DA LODOS ETKİLİ OLDU, ÇATIYI 100 METRE UÇURDU



Olay, Mahmudiye Mahallesi 1. Kaya Sokak üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde mahalle sakinleri, gürültüyle uyandı. Dışarıya çıkan vatandaşlar sokakta çatı parçaları buldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevredeki binaların çatılarını tek tek inceledi.

Çatının düştüğü sokağın arka tarafındaki Lider sokakta inceleme yapan ekipler, hasarlı binayı buldu. Yaklaşık 100 metre uçarak diğer sokağa düşen çatı parçalarını gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.

Uçan çatı parçaları, bir binaya çarparak hasar oluşturdu. Çatısı uçan dubleks daire sahibine ise haber verildi. Uçan çatı, ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

EDİRNE'DE YAĞIŞ YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ



Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan hava şartları, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde de hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gündüz etkili olan şiddetli lodos, akşam saatlerinde yerini yağışa bıraktı.

Gök gürültülü ve şiddetli bir şekilde yağmur nedeniyle şehir merkezindeki yollar göle döndü. Araçların zorlukla ilerlediği yollarda, bazı rögarlar taştı.

Yağmur nedeniyle Şehrin ana arterlerinde su birikintisi meydana geldi. Yaklaşık 1 metreye kadar çıkan su birikintisine giren bir araç mahsur kaldı. Yarıya kadar suya gömülen araç sürücüsü ise çekici yardımıyla saplandığı sudan çıkartılarak, kenara çekildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Uzunköprü-Salarlı yolunu trafiğe kapatırken, çok sayıda araç da Uzunköprü'ye giriş için diğer yolları kullanmak zorunda kaldı. Yağmur nedeniyle Uzunköprü alçak bölgelerinde de su birikintilerinin meydana geldiği, bazı bölgelerden araç geçişinin zorlukla olduğu öğrenildi.

Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir ağacın yol ortasına devrilmesi sonucu yaklaşık 5 saat boyunca yol trafiğe trafiğe kapatıldı. Ayrıca, rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaç otobüs durağının üstüne devrildi. Şehir içi otobüs durağında kimsenin olmaması ise büyük bir felaketin yaşanmasının önüne geçti.