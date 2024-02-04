Sağın köşe tutma çabası YRP ile sürüyor: Çıkar çatışması ittifakın önünde

YRP Genel Başkanı Erbakan seçimlere İstanbul, Ankara, İzmir’de kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. AKP ile süren pazarlıklar sonuçsuz kalırken köşe kapma yarışına dönen görüşmelerde olası ittifak şimdilik rafa kalktı.

POLİTİKA SERVİSİ

Yaklaşan yerel seçimlerde gözler büyükşehirlere çevrildi. Mayıs seçimlerinin ardından muhalefet cephesinde ittifaklar ortadan kalkarken iktidar kanadında ittifak düzlemi büyük oranda devam ediyor.

Bir süredir AKP ile Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) süren görüşmelerine ise YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan dün gerçekleştirdiği açıklamalarla şimdilik son noktayı koydu.

Erbakan, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada 31 Mart Yerel Seçimlerine ittifaksız katılacağını açıkladı. Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir’de kendi adayları ile seçime gireceklerini belirtti.

Kararı ‘adil bir teklif gelmedi’, ‘tabanımız ittifak istemiyor’ söylemleri ile gerekçelendiren Erbakan, AKP’yi ülke ekonomisi ve Gazze’ye yönelik tutumu üzerinden de eleştirdi. AKP’ye kapıyı kapatan YRP’nin 10 Şubat’ta adaylarını açıklaması bekleniyor.

PAZARLIKLAR SONUÇSUZ KALDI

Mayıs seçimlerinde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel önem atfettiği YRP, AKP’nin bir kez daha iktidarda kalmasını sağlayan etmenlerden birisi. Mayıs seçimleri öncesinde de bir süre kararsız tutumunu sürdüren Erbakan, Erdoğan ile görüşmesi sonrası ittifak açıklamasını duyurmuştu. Yerel seçimler bazında bir süredir heyetler arası görüşmelerini sürdüren YRP-AKP ikilisi, Erbakan’ın açıklamaları ile böylelikle şimdilik ittifak kapısını kapattı.

Mayıs seçimlerindeki etkisini koz olarak kullanan YRP’nin yerel seçimler bazında da büyükşehirler karşılığında istediği ilçeler ve yapılan pazarlıklar karşılıksız kaldı.

KARŞILIKLI ÇATIŞMA HALİ

Ülkede son zamanlarda görünür hale gelmeye başlayan ‘milliyetçi-muhafazakâr’ gerilimi iki partide görüşmeler boyunca karşıtlıklara yol açtı. Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Murat Kurum’u açıklamasının ardından YRP Genel Başkanvekili Doğan Aydal tepkisini dile getirmişti. Aydal, katıldığı bir programda ‘AKP bize yalan söyledi. İstediklerimizi vermedi. Kurum’un adaylığında Emine Erdoğan’ın da etkisi var. İfadelerini kullanmıştı.

SAĞIN BOŞLUĞU KAPATMA ÇABASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için bir süre mevcut başkan Ekrem İmamoğlu karşısında aday bulamayan AKP, güçlü rakibine karşı da ittifaklara bir yandan muhtaç. Bu şartlarda görüşmelere mayıs seçimlerindeki ‘başarılı’ tablosuyla giren YRP’de el yükseltmekten geri durmadı. Parti yetkilileri sık sık ‘hafife alınmayacak bir oy oranımız var’, ‘üye sayısı en çok yükselen partiyiz’ söylemleri ile AKP’nin üzerine gitti.

Öte yandan YRP, ittifak siyasetine hala muhtaç ve kendi içerisinde güç kaybeden AKP’den doğan boşluğu da doldurma derdinde.

AKP ile kurduğu ilişkiyi de bu düzeyde tutan YRP’nin iktidardan kopan ‘İslamcılar’ için bir kapı olmaya çabalıyor

SOSYAL MEDYADA BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER

Erbakan’ın ‘‘ittifak yok’’ açıklamasıyla beraber sosyal medyada da iki partinin trolleri birbirine girdi. AKP’liler YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ı ve partiyi hedef gösterdi. Özellikle Kılıç hakkında partiyi yöneten esas kişinin o olduğu yönünde iddialarda bulunuldu. Öte yandan yandaş Yeni Şafak tarafından dün yayımlanan haberinde, YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ı FETÖ iması ile hedef göstermesinin sebebi de böylelikle ortaya çıktı. Yapılan paylaşımlarda Erbakan hakkında “topunuz gelin” şeklinde paylaşımlar ise dikkat çekti. İktidara yakın paylaşımlarda bulunan EHA Medya ise YRP’nin CHP’den 25 Milyon Dolar aldığını iddia eden bir paylaşımda bulundu. Yandaş Yeni Şafak’ta çalışan gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ise “Cumhur İttifakı’nın tepesinde sallanan ‘biz olmasak kazanamazdınız’ kılıcı artık sallanamayacak” dedi.