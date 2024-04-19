‘Sağlamdı’ dediği yerde 269 kişi öldü

Haber Merkezi

"Cennetten bir kare" denilerek satılan ve 6 Şubat depremlerinde 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans’ın ilk duruşması dün görüldü.

Rönesans Rezidans'ta Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya’nın da aralarında olduğu resmi rakamlara göre 269 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Yıkımın ardından müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, yapı denetim şirketinin müdürü ve şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandı. Yapı denetim şirketinin yetkililerinden A.K., inşaat teknikeri İ.D. ve şantiye şefi B.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Haklarında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenen 4’ü tutuklu, 1’i firari, 8 sanığın yargılanmasına dün Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Haşim Eraslan, Bülent Seküçoğlu ile Önder Artun katılırken müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Sanıkların kimlik tespitinin ardından iddialarla ilgili savunmalarına başlandı. İddianamede yer alan rezidansın yapımındaki kusurlar sanıklara da soruldu.

‘BİNA ÇÖKMEDİ’

Mahkeme heyeti, 15 katlı binanın deprem yönetmeliği esaslarına uymadığına ve binanın arkaya doğru devrildiğine dikkat çekti. Tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun bunun üzerine "Böyle bir depremde yan yatmasına rağmen bina dağılmadı, iskeleti sağlam kaldı. Bu, binanın sağlam yapıldığının göstergesi" dedi.

Firar eden müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun’un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun ise kırmızı bültenle aranıyor.

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KIRÇUVAL OTEL’İ İÇİN 11 KİŞİYE CEZA İSTENDİ

Malatya’da, depremlerde 21 kişinin öldüğü Kırçuval Otel’in iddianamesi hazırlandı. İddianamede 11 sanık için ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

O dönem, AKP’li Battalgazi Belediyesi’nin başkan yardımcısı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin meclis üyesi olan Zafer Kırçuval’ın sahibi olduğu otel, voleybol ve ampute futbol takımı oyuncularına da mezar olmuştu.