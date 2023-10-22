Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazze açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail tarafından sivil hedefleri bombalanan Filistin'e yardım gönderileceğini belirterek; "Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır’a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak. Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İsrail tarafından sivil hedefleri bombalanan Filistin'e yardım gönderileceğini duyurdu. Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"DÜNYANIN TÜM DUYARLI İNSANLARININ YÜREĞİNE SU SERPECEK BİR ÇABAMIZ VAR"

"Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır’a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak. Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptım. 20 kişilik uzman ekibimiz Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı’nda ve Refah Sınır Kapısı’nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.

Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır. Fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibimizin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze’deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapması planlanmaktadır. Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek! İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli."