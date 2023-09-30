Sağlık Bakanı Koca'dan Amasya'daki kazaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği 35 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin, "Yaralılardan 33’ü hastaneye nakledilmiş, 2 kişi ise herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadığını beyan etmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya'da meydana gelen kazada yaralananlardan 33'ünün olay yerine görevlendirilen 19 ambulans ve 2 UMKE timi ile hastaneye nakledildiğini, 2 kişinin ise herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadığını beyan ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin bilgi verdi.

Kazada 5'i olay yerinde olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 35 kişinin yaralandığını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Yaralılardan 33'ü olay yerine görevlendirilen 19 ambulans ve 2 UMKE timi ile hastaneye nakledilmiş, 2 kişiyse herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadığını beyan etmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralananlara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, tedavileri için elimizden geleni yapacağız."