Sağlık Bakanı Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması: "İlk aşaması tamamlandı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de yaptığı açıklamada "diyabet sensörü" ile ilgili detayları paylaştı. Koca, "Bizim yapmak istediğimiz bu sensörü yerlileştirmek. Yerlileştirmeyle ilgili önemli bir mesafe alındı, ilk aşaması da tamamlandı. Pilot üretime geçilmek üzere klinik çalışma safhasına gelindi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diyabet sensörüne ilişkin "Bizim yapmak istediğimiz bu sensörü yerlileştirmek. Yerlileştirmeyle ilgili önemli bir mesafe alındı, ilk aşaması da tamamlandı" dedi.

Bakan Koca, yerel seçime günler kala çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gitti.

Bakan Koca, AKP Milletvekili Faruk Kılıç ve AKP İl Başkanı Vahap Alma ile merkez Artuklu ilçesindeki Ravza Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Bu sırada Bakan Koca ile görüşen bir yurttaş, oğlu için diyabet sensörü talebinde bulundu.

Bunun üzerine Koca, "Bizim yapmak istediğimiz bu sensörü yerlileştirmek. Yerlileştirmeyle ilgili önemli bir mesafe alındı. Açıklamadım, burada ilk kez söylüyorum, ilk aşaması da tamamlandı. Pilot üretime geçilmek üzere klinik çalışma safhasına gelindi. Çok uzamayacak. Bütün çocuklarımıza, özellikle insülin kullanan tip 1 diyabetlilerin hepsine vermek istiyoruz ama yerli olanları" diye konuştu.

Bakan Koca daha sonra Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren şehir hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.