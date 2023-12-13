Sağlık Bakanı Koca: Hasan Bitmez'in genel durumu düne göre daha ciddi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu’nda konuşurken fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin, "Sayın Hasan Bitmez'i yakından takip ediyoruz. Hocalarımızla, sağlık ekibimizle, bütün branşlarla birlikte yakından takip ediyoruz. Solunum ve kalp-akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Bütün branşlarla birlikte yakından takip ediyoruz" dedi.

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ANKA

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, dün TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının sonunda fenalaşarak yere düştü. Kafasını kürsünün arkasındaki merdiven basamaklarına çarpan Bitmez bayıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün hastaneye giderek Bitmez’in durumuyla ilgili bilgialdı. Dün Meclis’te rahatsızlanan Saadet Partisi milletvekili Sn. Hasan Bitmez’i tedavi altında olduğu Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tekrar ziyaret ettim. Kendisi yoğun bakımda takip ediliyor, durumu düne göre daha ciddi seyrediyor. Sağlığına kavuşması için elimizden geleni… pic.twitter.com/QPGFhSKAD6 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 13, 2023 Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Koca, şunları söyledi: "Sayın Hasan Bitmez'i yakından takip ediyoruz. Hocalarımızla, sağlık ekibimizle, bütün branşlarla birlikte yakından takip ediyoruz. Solunum ve kalp-akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız bütün branşlarla birlikte yakından takip ediyorlar."