Sağlık Bakanı Koca’nın Medipol’ü ağaç katliamı yapıyor!

Acıbadem’de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’nin otopark alanı için deprem toplanma alanı da olan yeşil alanda çok sayıda ağaç kesildi. Bölge halkı ağaç katliamına tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ

İstanbul Acıbadem’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol’ün ağaç katliamı yaptığı bildirildi. Medipol Hastanesi’nin otopark alanı için deprem toplanma alanı da olan yeşil alanda çok sayıda ağaç kesildi. Söz konusu arazinin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Medipol’e kiralandığı iddia ediliyor.

Acıbadem Direnişi adı altında açıklama yapan bölge halkı, “Acıbadem metro istasyonu üzerine, bölgedeki kısıtlı yeşil alanlardan birini yok edip yaşam alanlarını tehlikeye atan dokuz katlı usulsüz otopark projesine karşı tüm Acıbadem ve çevre mahallelileri tepki vermeye, direnişimize davet ediyoruz” dedi.

Yapılan açıklamada yaşananlar şöyle özetlendi:

• Çok katlı otopark kamu faydası gözetilmeden, yanı başındaki Medipol Hastanesi’nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere İBB’nin onayı ve kaynaklarıyla, kamu malına inşa ediliyor.

• Karayollarının, üzerinde yapılaşma olmaması şartıyla hibe ettiği alan, usulsüz bir şekilde yapılaşmaya açılıyor.

• Acıbadem metro durağının hemen üzerinde bulunan bu alanın yapılaşmaya açılması, çevredeki konutlar ve metro için tehlike arz edecektir.

• Şimdiye kadar pek çok ağaç inşaat alanı açmak için kesildi, zedelendi.

Yurttaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları durdurmasını talep ederek “Alanın geri alınamayacak şekilde mahalle halkının yeşil alan olarak kullanımına bırakılmasını” talep etti. Ayrıca yarın saat 11.00’da yapılacak basın açıklamasına da çağrı yapıldı.