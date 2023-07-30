Sağlık Bakanı, 'ücretsiz olacak' demişti: HPV aşısına zam!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aylar önce ücretsiz olacağını duyurduğu rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısına zam yapıldı. Uzmanlar, "Parası olmayan kanser riskiyle karşı karşıya" diyor.

Rahim ağzı (serviks) kanseri ülkemizde en çok görülen jinekolojik kanserler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Hastalığın aşıyla önlenmesi mümkün.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın HPV aşısının ücretsiz olacağını açıklamasının üzerinden aylar geçmesine karşın henüz somut bir adım atılmadığı gibi bir de aşıya zam geldi.

Evrensel'den Nisa Sude Demirel'in haberine göre; yeni zamla birlikte HPV aşısının 4 valanlısı 1858 TL, 9 valanlısı 2 bin 575 TL oldu. Sağlık meslek örgütleri, Sağlık Bakanlığından kanseri önleyen HPV aşısının ulusal aşı takvimi içine alınarak birçok ülkede olduğu gibi ücretsiz olarak uygulanmasını talep ediyor.



HPV aşısının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ücretsiz karşılanmaması nedeniyle mahkemeye başvuran kadınlar davaları bir bir kazanmaya başladı. HPV aşısı yaptıran kadınların SGK’nin aşı masrafını karşılaması konusunda açtığı davaların bir kısmının kazanılması sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaşın üstüne ücretsiz HPV aşısı yapılması çalışmalarına başladıklarını ifade etmek zorunda kalmıştı.

‘KANSER RİSKİNİ ENGELLİYOR’

HPV aşısının çok önemli olduğunu çünkü kadınlarda kanser riskini engellediğini hatırlatan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Özellikle açılan davalarla beraber mahkemeler aşının SGK tarafından karşılanmasına hükmediyor. Fakat mahkeme kararları ve verilen vaatlere rağmen konuda ciddi bir direnç var” diye konuştu. HPV aşısı ücretsiz olacak vaadinin yalnızca seçime dönük vaatler olarak kaldığına işaret eden Fincancı “Özellikle son dönemde gerici ittifaklarla da beraber kadını yok sayan politikalar beklenen şekilde etki ediyor. İnsanların, özellikle kadınların sağlığa erişiminde bu politikalarla çizilmiş sınırlar karşımıza çıkıyor” dedi.

Bir süredir Türkiye’de ilaçlara erişimle ilgili de ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çeken Fincancı, “Tüm bunlar toplumun yaşam hakkını ihlal ediyor. Kadınların yaşam hakkı ihlali ise çok daha belirgin. İktidar kadınların sağlığa erişiminde cinsiyetçi şiddet uyguluyor. Evli kadınlarda eşin onayı olmadan kürtaj yapılamıyor mesela. Bunların her biri kadına yönelik cinsiyetçi şiddet anlamına geliyor. Cinsiyetçi şiddet şikayete bağlı olmayan suçlar kapsamındadır, dolayısıyla yargımızın kamu otoritesinin suç işlediği gerekçesiyle bunları suç olarak kabul edip hızla işlem yapması beklenir. Ama kadına yönelik cinsiyetçi şiddetin cezasızlıkla karşılandığını izliyoruz” ifadelerini kullandı.

100’Ü AŞKIN ÜLKEDE HPV AŞISI ÜCRETSİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HPV aşısını aşı takvimine ekleyeceklerini, bunu da yaş grupları ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığında yapacaklarını duyurarak “Aşılamaya 18 yaş üstünden başlayacağız” demişti. Bu sözlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen kadınlarda özellikle rahim ağzı kanserini engellemekte son derece kritik bir rol oynayan HPV aşısı aşı takvimine eklenmedi. Ayrıca bakanın açıkladığı plan da TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın söylediği gibi ‘sağlıkta cinsiyetçi tutum’dan izler taşıyor. Çünkü Bakan Koca’nın koyduğu 18 yaş üstü sınırına rağmen HPV aşısı en yüksek koruyuculuğu küçük yaşta aşılamaya başlandığı zaman sağlıyor. Uzmanlar aşının 9 yaşından itibaren yapılabileceğini, tam korumanın 14 yaşa kadar yapılan aşılarda sağlandığını ifade ediyor. Aşının koruyuculuğu sağlaması için yapılan yaşa göre iki ya da üç doz uygulanması gerekiyor. Ayrıca HPV aşısının uygulanmasında medeni hal ayrımı da yanlış bir uygulama. Öte yandan rahim ağzı kanserine karşı etkili koruma sağlayan HPV aşısı dünya genelinde 100’ü aşkın ülkede ücretsiz olarak uygulanıyor.

‘HPV AŞISI CAN KURTARIR’

İzmir Tabip Odası, HPV aşısının önemine dikkat çekerek sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: “HPV aşısı, can kurtaran bir aşıdır. İnsanların sağlığını korumak devletin yasal görevidir. HPV aşısı ücretsiz olarak hekim kontrolünde yapılmalıdır. HPV aşısı için ödeme yapamayan insanlarımız kanser riskiyle baş başa bırakılamaz.”