Sağlık Bakanlığı, “Kaç çocuk doğum yaptı?” sorusuna yanıt vermedi!

Sağlık Bakanlığı, doğum yapan çocuklara ilişkin bir veri olmadığını iddia ederek soruyu yanıtsız bıraktı.

HABER MERKEZİ

BirGün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), “2023 yılında 18 yaş altı kaç kız çocuğu doğum yapmıştır?” sorusunu yöneltti.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından verilen yanıtta, “4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Madde 7: ‘Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler’ şeklindedir. Bu kapsamda; talep ettiğiniz husus özel bir araştırma gerektirdiğinden talebiniz yerine getirilememiştir. Sağlıklı günler dileriz” denildi.

Yani Sağlık Bakanlığı, doğum yapan çocuklara ilişkin bir veri olmadığını iddia ederek soruyu yanıtsız bıraktı.