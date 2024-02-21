Sağlık Bakanlığı kılavuz yayımladı: 27 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personel için başvuru kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre adaylar tercihlerini, 21-28 Şubat'ta yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personelin Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yerleştirilmelerine ilişkin başvuru kılavuzu yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini, 21-28 Şubat'ta yapabilecek. 21 Şubat'ta başlayan tercih işlemleri 28 Şubat saat 23.59'da sona erecek.

Alımların 15 bini hemşire, 2 bini ebe, bin 540’ı sağlık teknikeri (ilk ve acil yardım) ve bin 200'ü sağlık teknikeri (röntgen) kadrolarından olacak.

Tercih işlemleri, "KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu" kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

SAĞLIK BAKANI KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla atamaya ilişkin bilgi vermişti.

Bakan Koca, paylaşımında, "Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personelin Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alımına ilişkin kılavuz yayınlandı. Adaylar, tercihlerini 21-28 Şubat arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecek" ifadelerini kullanmıştı.