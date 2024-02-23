Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak: Kadro ve başvuru tarihleri belli oldu

Sağlık Bakanlığı, 8 bin personel alımı için ilana çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda hangi kadrolara kaç personel alınacağı ve başvuruların nasıl yapılacağına ayrıntılarıyla yer verildi.

A- A A+

Fotoğraf: AA