Sağlık Bakanlığı'na çağrı: "İşçiler de ücretsiz aşılanmalı"

CHP’li Murat Emir, inşaatı süren Akkuyu Nükleer Santralı’nda yaşanan menenjit vakalarına ilişkin BirGün’e açıklama yaptı. Emir “Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu bir şekilde davranmaya ve bir an önce menenjit aşısını tüm risk grupları gözetilerek ulusal aşı programına almaya çağırıyoruz” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Akkuyu Nükleer Santralı’nda 20 gün sonra dördüncü vakanın ortaya çıkmasının ardından CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı. Emir, menenjit aşısına dikkat çekerek, “Aşının maliyeti 2 bin TL civarında. Hac ve umreye gidenlere ücretsiz menenjit aşısı yapılırken işçilere uygulanmaması doğru değildir. Salgın daha da büyümeden bakanlığı sorumlu davranmaya ve bir an önce menenjit aşısını tüm risk grupları gözetilerek ulusal aşı programına almaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Akkuyu Nükleer Santralı’nda çalışan işçilerde geçen ay menenjit vakalarının görüldüğü ortaya çıkmış, santralda çalışan üç işçi menenjit teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, bu işçilerden biri iyileşirken, 22 yaşındaki Muhittin Oral ve 26 yaşındaki Mustafa Avşar yaşamını yitirmişti. Avşar'ın test sonucu negatif çıktığı için ölüm nedeni de kayıtlara "bulaşıcı hastalık" geçmişti. 20 gün sonra santral inşasında çalışan dördüncü işçide de menenjit tespit edilmiş ve hastanede tedavisine devam edildiği, durumunun iyi olduğu ortaya çıkmıştı.

HIZLA YAYILIR

Menenjit vakalarına ilişkin BirGün’e değerlendirme yapan CHP milletvekili Dr. Murat Emir, santrala ilişkin uyarılar yaptıklarını anımsatarak “Akkuyu nükleer santralındaki ilk menenjit vakasının ardından gerekli uyarılarımızı yapmıştık. Menenjitin kalabalık öğrenci yurtları asker koğuşları ile şantiye fabrika gibi işçilerin yakın çalıştığı alanlarda hızla yayılabildiğini biliyoruz” diye konuştu. Menenjit aşısının da ulusal aşı programına alınmasına dikkat çeken Emir, sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya genelinde 30’a yakın ülkede menenjit aşısının ulusal aşı programına alındığını ve yalnızca bebeklik çağındakilerin değil tüm risk gruplarının aşı programına dahil edilerek aşılanması gerektiğini de hatırlatmıştık. Hac ve umreye gidenlere ücretsiz menenjit aşısı yapılırken işçilere uygulanmaması doğru değildir. Oysaki menenjit aşısının maliyeti bugün sadece 2 bin TL civarındadır. Öte yandan menenjit hastalığının maliyeti aşı maliyetinden çok daha yüksektir ve ekonomik yükü daha da ağırdır. Asıl önemlisi ise günümüzde aşı ile önlenebilir bir hastalıktan yaşanan can kayıpları artık kabul edilemez. Mersin’deki bu salgın daha da büyümeden ve yurt genelinde de bu tür başka vakalara rastlanmadan Sağlık Bakanlığını sorumlu bir şekilde davranmaya ve bir an önce menenjit aşısını tüm risk grupları gözetilerek ulusal aşı programına almaya çağırıyoruz.”

TBMM’NE TAŞINMIŞTI

CHP’li Emir, geçen haftalarda santraldaki menenjit vakalarını Meclis gündemine taşımış ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Önergede, özetle şu sorular sorulmuştu: “Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santralı inşaatında çalışan toplam kaç işçiye menenjit teşhisi konulmuştur? İşçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması açısından Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nda denetim yapılmakta mıdır? En son denetim ne zaman yapılmıştır? Mersin’de halk arasında da menenjit görülmüş müdür? Görüldü ise kaç kişiye menenjit teşhisi konulmuştur? Sağlık Bakanlığı meningokok aşısını ulusal aşı programına dahil etmeyi düşünmekte midir? Yıllardır çeşitli aşıları ulusal aşı programına dahil ederek ücretsiz yapacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı, hangi çalışmaları gerçekleştirmektedir?”