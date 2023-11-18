Sağlık Bakanlığı'ndan "antibiyotik" kullanımına ilişkin uyarı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Antibiyotiklerin ateş düşürmek, ağrı dindirmek, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanılmaları yanlıştır" denildi. Açıklamada, bilinçsiz antibiyotik kullanımının bir halk sağlığı sorununa yol açtığını hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı,antibiyotik kullanımının ateş düşürmek, ağrı dindirmek, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanılmalarının yanlış olduğunu belirterek "Antibiyotiklerin, sadece bakterilere karşı etkili olduğu unutulmamalı" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü" dolayısıyla yapılan paylaşımda, antibiyotiklerin bilinçli kullanılması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, antibiyotiklerin, bilinçli kullanılmazsa bakterilerin yol açtığı hastalıklara karşı direnç kazanacağına ve tedavi sürecinde etkisiz hale geleceğine dikkat çekti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu durumlar arasında ölümcül hastalıklar da vardır. Antibiyotiklerin ateş düşürmek, ağrı dindirmek, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanılmaları yanlıştır. Antibiyotiklerin, sadece bakterilere karşı etkili olduğu unutulmamalı. Antibiyotikler, hekim önerisi ve reçete ile alınır. Enfeksiyonu en etkili biçimde tedavi etmek ve direncin ortaya çıkma riskini azaltmak için doğru dozda, doğru şekilde, reçeteye uygun zaman aralıklarıyla kullanılmaları gerekir. Bilinçsiz antibiyotik kullanımının günümüzde dünya genelinde bir halk sağlığı sorununa yol açtığını hatırlatmak isterim."