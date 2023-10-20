Sağlık Bakanlığı önünde 'sağlıkta şiddet' eylemi: 'Ya görevinizi yapın ya da istifa edin'

TTB, Sağlık Bakanlığı önünde 'sağlıkta şiddet' eylemi düzenledi. 'Yönetemiyorsunuz! Ya görevinizi yapan şiddeti önleyin ya da istifa edin' yazılı pankartla gerçekleştirilen eylemde konuşan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Sağlık emek-meslek örgütleri ve uzmanlık derneklerinin önerileriyle güvenli çalışma alanları istiyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın hemen terk edilmesini istiyoruz" dedi.

Ankara'da sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı önünde yaptıkları eylemle sağlıkta şiddete tepki gösterdi.

TTB'nin de aralarında olduğu sağlık alanında faaliyet yürüten bazı sivil toplum kuruluşları, bakanlık önünde bir araya geldi. 100 kişinin katıldığı eylemde, 'Yönetemiyorsunuz! Ya görevinizi yapan şiddeti önleyin ya da istifa edin' yazılı pankart açıldı.

Sağlık çalışanları adıa açıklama yapan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sağlıkta Dönüşüm Programı'na dair tüm öngörülerinin çıktığını söyledi.

Fotoğraf:DHA

Fincancı, "Başta mesleğimizin değersizleştirilmesi, toplum sağlığının yok sayılması olmak üzere bugün yaşadığımız tüm sorunların kaynağının bu program olduğunu biliyoruz. Sağlıkta yaşanan sorunlara geçici, çözüm olmaktan uzak, günü kurtaran rötuşlarla şiddeti besleyen Sağlık Bakanlığı'na yerinde seslenmeye geldik. Yönetemiyorsunuz. Sağlıkta kriz giderek derinleşiyor. Ya derhal gerçekçi adımlar atın ya da istifa edin" dedi.

Sağlıkta şiddet yasasının değiştirilmeden kabul edilmesini isteyen Fincancı, "Sağlık emek-meslek örgütleri ve uzmanlık derneklerinin önerileriyle güvenli çalışma alanları istiyoruz. Mesleklerimizi hedef gösteren tüm kitle iletişim araçlarının denetlenmesini istiyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın hemen terk edilmesini istiyoruz. Hekim-hasta ilişkisindeki güvenin yeniden tesisini hedefliyoruz. Toplumu hastalıklardan koruyabildiğimiz; tüketim nesnesi değil; hak öznesi olduğumuz bir hekimliği var etmek istiyoruz" diye konuştu.