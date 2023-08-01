Sağlık emekçileri ülke genelinde iş bıraktı: Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz

SABİM'in ülke genelinde şiddetin önlenmesi, mali ve özlük haklarının verilmesi, liyakatlı yönetim, çalışma koşullarının düzeltilmesi talepleriyle yaptığı eylem kapsamında sağlık çalışanları bugün iş bıraktı. İzmir'de düzenlenen eylemde taleplerini sıralayan İZAHED Başkanı Çolak, "Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" dedi.

BİRGÜN EGE

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu’nun (SABİM) ülke genelinde şiddetin önlenmesi, mali ve özlük haklarının verilmesi, liyakatlı yönetim, çalışma koşullarının düzeltilmesi talepleriyle yaptığı eylem kapsamında İzmir’de sağlıkçılar bugün iş bıraktı.

İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Muteber Çolak, taleplerini sıralayarak "Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" dedi.

Tüm ülkede 19 sendika ve 2 aile hekimliği federasyonunu içeren Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu’nun (SABİM) ülke genelinde 1-2 Ağustos’ta iş bırakma kararı üzerine bugün İzmir’de de sağlıkçılar iş bıraktı.

İzmir’de de İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlıkçılar, "5 temel talebimiz; insanca çalışmak, insanca yaşamak için haklarımızın peşindeyiz" yazılı pankart açarken ellerinde "üzgün" ve "şaşkın" emojilerinin olduğu dövizler taşıdı.

"Birleşe birleşe kazanacağız", "Sağlık haktır satılamaz", "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganlarının atıldığı eylemde, açıklamayı İZAHED Başkanı Muteber Çolak okudu.

"SAĞLIKTA ŞİDDET, SAĞLIKTA TERÖRE EVRİLMİŞ VAZİYETTE"

İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Dr. Muhteber Çolak, sağlıkta şiddet, hekimlerin ve sağlıkçıların yaşadığı ekonomik ve sosyal konulara değindiği konuşmasında, sağlıkta şiddetin, "sağlıkta teröre" doğru evrildiğinin altını çizdi.

Çolak, "Sağlıkta dönüşüm programı sonrası, 20 yılda şiddet olayları her geçen gün artıyor. Her gün ortalama 80 beyaz kod olayı bildirilirken; son 10 yılda 110 bin şiddet vakası gerçekleşmiştir. Daha geçen sene bir hekim ve bir güvenlik görevlisi arkadaşımız görevi başında, görevi nedeniyle katledildi. Hamile bir hemşire arkadaşımız yerde tekmelenmek suretiyle 4 saldırgan tarafından şiddete maruz bırakıldı" dedi.

"KOŞULLAR YETERSİZ"

Tek sorunun sağlıkta şiddet olmadığını vurgulayan Çolak, "Son 2 ayda benzine gelen zam yüzde 70’i aşmışken, ev kiraları can yakarken, yetkili ama etkisiz sarı sendikaların teklifleri, trajikomik kalmaktadır. Hekim hariç ya da hekim dışı ibarelerini ise asla kabul etmiyoruz. Son yapılan zam ve seyyanen artış şimdiden erimiş gitmiş vaziyettedir. Birçok başarıya imza atmış koruyucu aile hekimliği sistemi tıkanmış haldedir. Yetersiz cari ödemeler nedeniyle artık aile sağlığı merkezleri kapanma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Birçok aile sağlığı merkezi apartman altlarında ve yetersiz koşullarda hizmet vermektedir" diye konuştu.

Çolak, "Sağlık çalışanlarının sayısının arttırılması, sağlığa ayrılan bütçenin çoğaltılması, insana yakışır ve minimum 15-20 dakika olan muayene süreleri, hekimlik yasası, hakkıyla görev, hastanelerimizde çalışan güvenlik görevlilerimize ihtiyaç duydukları yetkilerin verilmesi, güvenlik önlemleri arttırılmalı. Şiddete en çok maruz kalan hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının nöbet sürelerinin düzenlenmesi, yoksulluk sınırından uzak, insana yaraşır ve emekliliğe yansıyan tek kalem maaş uygulaması, sağlık neferleri olarak yıpranma paylarımızın düzenlenmesi, aile hekimliği ile ilgili uluslararası uygulamaların ve aile hekimliği kanununun düzenlenerek yeterli gider ve destek ödemelerinin yapılması suretiyle koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi temel taleplerimizdir. Son olarak toplum vicdanına sesleniyoruz ve diyoruz ki; yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" dedi.