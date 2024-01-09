Sağlık emekçilerinden şehir hastanesi tepkisi

SES İzmir 1 ve 2 No’lu Şube, Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açıldığından bugüne kadar birçok sorun yaşandığını açıkladı. Açıklamada geçici görevlendirme nedeniyle birçok hastanede sağlık emekçilerinin iş yükünün arttığını, halkın da sağlık hakkına ulaşamadığını belirtti.

BİRGÜN EGE

SES İzmir 1 ve 2 No’lu Şube Bayraklı Şehir Hastanesi’ndeki sorunlara ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Geçici görevlendirmeden dolayı birçok hastanede sağlık emekçilerinin iş yükünün arttığı belirtilen açıklamada, halkın da sağlık hakkına ulaşamadığı ifade edildi.

Şehir Hastanesi açılması sürecinde kapanacak hastane ve personel istihdamıyla ilgili soruların İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Sorun yok” şeklinde cevaplandığını belirten SES İzmir 2 No’lu Şube Eş Başkanı Başak Edge Gürkan, “Görevlendirmeler sebebiyle tüm hastanelerde personel yetersizliği arttı, nöbet listeleri dönmeyince de ya aylık nöbet sayıları bir insanın çalışabileceğinden çok sayılara çekildi. Geçici görevlendirmelerin neye göre ve nasıl yapıldığı bilinmemektedir. Bir gece sosyal medya üzerinden personel görevlendirildiğini öğrenmiş ve yazılı bir tebligat yapılmadan şehir hastanesinde başlaması istenmiştir” dedi.

Uzun yemek kuyrukları, yemeklerin niteliksizliği, menülerin besleyici ve doyurucu olmaması ve de yemeklerden sık sık metal ya da böcek gibi yabancı maddelerin çıkması sorunlarının her hastanede yaşanan ortak sorunlar olduğunu söyleyen Gürkan, “Hastaneler borçları nedeniyle ihalelere girememekte cihaz bakımları yapılamamakta, bozulan cihazların tamiri ya da değişimi sağlanmamaktadır. Bu durumlar hem çalışanların iş yükünü artırmakta hem de hastaların teşhis ve tedavisi gecikmekte ya da özel merkezlere yönelmektedirler” diye konuştu.

Gürkan, sağlık emekçilerinin taleplerini şu şekilde sıraladı: