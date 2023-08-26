Sağlık uygulama tebliğinde değişiklik yapıldı: SGK’den sağlığa yüzde 50’den fazla zam

SGK, satın aldığı sağlık hizmetlerine en az yüzde 50 zam yaptı. SGK, sağlık hizmeti satın aldığı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına şu ana dek ödediği fatura bedelinin yaklaşık yüzde 50 ila yüzde 150 fazlasını ödeyecek.

Dr. Ergün DEMİR /Dr. Güray KILIÇ

Kamu-özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının uzun zamandır yapılmasını beklediği Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişiklik yapılmasına dair tebliğ 24 Ağustos 2023 tarih ve 32289 sayılı mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlandı.

Yapılan bu değişiklik ile muayene, ameliyat, tetkik, girişimsel işlemler, tıbbi malzemelerin işlem puanları artırıldı. Böylece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmeti satın alım sözleşmesi yaptığı tüm sağlık hizmet sunucularından satın aldığı sağlık hizmetleri için güncellenen bu fiyat tarifesi ile işlemler için yüzde 50 kullanılan tıbbi malzemeler için yüzde 75 ile yüzde 150 oranında zam yapmış oldu. SUT ’ta yapılan son değişiklikler ile:

•Ayaktan başvurularda poliklinik hizmetleri (EK-2/A) %50

•Hizmet başı işlem puan listesi (EK-2/B) %50,

•Tanıya dayalı işlem puan listesi (EK-2/C) %50

•Birçok branşta kullanılan tıbbi malzemeler listesi (EK-3) %75 ila %150

•Diş tedavileri puan listesi (EK-2/Ç) %100

•Kan ve kan bileşenleri %55

•Diyaliz % 60

•Yoğun bakım hizmetlerine % 60 oranında artış yapılmıştır.

Bu artış oranları ile SGK, sağlık hizmeti satın aldığı kamu- özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına şu ana dek ödediği fatura bedelinden yaklaşık yüzde 50 ila yüzde 150 daha fazlasını ödeyecektir.

Aynı zamanda da vakıf üniversiteleri ile özel hastanelere giden vatandaşlar da SUT’taki bu artışa bağlı olarak ödedikleri ilave ücret bedelinin yüzde 50 daha fazlasını özel hastaneye ödemek zorunda kalacaklardır. Bu durumun özellikle kamu üniversite ve devlet hastanelerine yaşadıkları finansal sıkıntıyı atlatabilme ve borçlarını ödeyebilme imkanı sağlayabileceği öngörülebilir. Böylece kamu üniversite ve devlet hastanelerinin bir nebze de olsa rahatlamaları sağlansa da asıl bayram edecek olan özel hastanelerdir.

Kamu üniversite ve devlet hastanelerinde uzunca bir süredir tıbbi malzeme sıkıntısının yaşanmakta olduğu, bu durumun ameliyatların yapılamaması veya ertelenmesine yol açtığı, sonuç olarak ta sağlık hizmetlerinin aksamasına ve vatandaşın mağdur olmasına neden olduğu kamuoyunun gündemindeydi. Kamu üniversite ve devlet hastanelerde tıbbi malzeme sağlanmasında yaşanan sıkıntının gerekçesi ise şudur; Tıbbi cihaz sektörü, özellikle kamu tıp fakültesi hastanelerine; borçlarını ödememesi ve uzun vade verilmesi, dövizdeki anormal artış ve SUT ’ta tıbbi malzeme ve cihaz bedellerinin uzun süredir güncellenmemesi nedeniyle yeterince malzeme temin edememekteydi. Bu nedenle de kamu üniversite ve devlet hastanelerinde tıbbi malzeme gerektiren beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatları durma noktasına gelmiş, kardiyovasküler işlemler aksamaya başlamıştı.

Hastaların birçok branşta ve yan dallarda MHRS üzerinden randevu alamama veya aylar sonrasına alabilme sorunu yani vatandaşların kamu sağlık hizmetine ulaşmasında yaşanan sıkıntılar devam etmektedir. Parası olanların, borç para bulabilenlerin veya kredi kartına taksit yapabilen özel sağlık sigorta ürünü edinen kişilerin muayene ve ameliyat olabilmek için daha fazla sayıda özel sağlık kuruluşlarına yöneldiği, bu talep artışının da özel sağlık sektörünü giderek başat hale getirdiği de görülmektedir. SGK’den özel kurumlara yapılan ödemeler adeta sübvansiyon niteliğinde olup, bu SUT değişikliği ile birlikte bu da artmış olacaktır. Sonuç olarak; kamu-özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının beklediği SUT değişikliği nihayet gerçekleşti. Ancak bu artışların bir kural ve zamana bağlı olarak gerçekleşmediği, kamu ve özel sağlık sektöründe bıçak kemiğe dayandığında çeşitli baskı ve kulis faaliyetleri sonucunda oluştuğu gözlemlenmektedir. Artışların belirli bir zaman ve kurala bağlı olarak aynen maaş artışları vb. gibi gerçekleşmesinin tüm taraflar açısından önem taşıdığı bir gerçektir.

SIRA BAKANLIK VE SGK’DE

Sağlık Bakanlığı ve kamu üniversite hastanelerinde muayene ve ameliyat randevu sorununun çözülmesi, artık malzeme teminindeki güçlüğü gerekçe yaparak vatandaşı mağdur edilmemesi beklenir. SGK ise 5510 sayılı Kanun ve sözleşmelerle belirlenmiş denetim mekanizmasını artık(!) çalıştırmalıdır. SGK’den yasal üst sınır olan SUT bedellerinin iki katının (yüzde 200’ün) çok ötesinde ilave ücreti talep eden, yasa gereği ilave ücret alınmayacak işlemlerden özellikle kanser cerrahisi, kardiovasküler cerrahi işlemler ile yoğun bakım gibi hizmetlerden ilave ücret talep eden vakıf üniversite hastaneleri ile özel hastanelere dur demeleri beklenir. SGK’nin bu artışla birlikte zaten yapması gereken denetimleri sıkılaştırması ve SUT hükümlerine uymayan sağlık kurum ve kuruluşlarına cezaları arttırması, ihlal yapan özel hastaneler ile sözleşmesini iptal etmesi gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve SGK görevlerini yapmadıkça yük yine vatandaşın sırtına binmeye devam edecektir.

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RAKAMLARLA ARTIŞ

Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından yapılan bazı işlemler için özel sağlık hizmet sunucularına kişilerin ödemek zorunda kaldığı yasal ilave ücret miktarı /TL

DAHA ÇOK ÖDEYECEKSİNİZ

Resmi Gazete’de yayınlanan karara tepki gösteren CHP Milletvekili Gamze Taşcıer, “Bugünden itibaren ilaç alırken cebinizden daha çok para çıkacak” dedi. Twitter hesabından paylaşım yapan Taşcıer, şunları yazdı: “İki benzer ilaç var. A ilacı 100 lira, B ilacı 150 lira olsun. Reçetenizde B ilacı var, Devlet diyordu ki, ben 100 liralık ucuz olanı baz alırım, buna yüzde 10 eklerim ve senin ilacının 110 liralık kısmını öderim, geri kalan 40 lirayı sen öde. Çıkan karar, yüzde 10 olan hesabı yüzde 5’e düşürdü. Böyle olunca da Devlet 105 lirasını ödeyecek, 45 lirasını siz cebinizden vereceksiniz. Yani artık ilaca daha çok para ödeyeceksiniz.”