Sağlıkçılar haklarını istiyor

Haber Merkezi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Aksaray Şubesi üyeleri dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Murat Dilmener Yerleşkesinde bir araya gelerek eylem yaptı. Üyleler, ulaşım, kreş ve sağlıklı beslenme şartlarının düzeltilmesini istedi. Hekimler, taleplerini şöyle sıraladı:

•Cerrahpaşa ve Murat Dilmener yerleşkelerine çalışanların talepleri gözetilerek servis güzergâhları belirlensin. Kreş yeniden açılsın.

•Cerrahpaşa ve Murat Dilmener yerleşkelerinde sağlıklı koşullarda sağlıklı yemek servisi yapılsın.

•Murat Dilmener yerleşkesinde 20.00 vardiyasına geliş ve gidiş saatlerine uygun ring aracı konsun.

•Servislerde çalışan personele dört çeşit yemek verilsin, baharat ve tuz ihtiyacı karşılansın.

•Görev tanımımız doğrultusunda çalışmak istiyoruz.

ÇÖZÜM TALEBİ

SES üyeleri şu ifadeleri de kullandı:

“Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sağlık emekçileri olarak çalışanların talepleri doğrultusunda servislerin güzergahlarının belirlenmesi, eğitim öğretim başlamadan kreşin yeniden açılması, sağlıklı koşullarda sağlıklı yemek servisi konularında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığını sorunları çözmeye davet ediyoruz.”