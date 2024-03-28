Sağlıkçılar vergide adalet istedi

Emek Servisi

Yurt genelinde alanlara çıkan sağlık emekçileri, aile hekimliği çalışanlarının maaşlarından kesilen yüzde 35’e varan vergilerin en fazla yüzde 15’e indirilmesini istedi. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri ve Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu ve sağlık çalışanları dün birçok ilde vergi adaleti için çalıştıkları sağlık kurumlarının önünde eylemler düzenledi.

İzmir'de bir araya gelen sağlık çalışanları adına açıklama yapan Doktor Abdülkadir Kasımoğlu, aile hekimlerinin maaşlarından 8 bin lira ek vergi kesildiğini belirterek bunun kaldırılmasını istedi. Kasımoğlu, “Aile hekimliği çalışanlarından yüzde 35’e varan vergi kesintilerine son verilsin. Ücretlerden yapılan vergi kesintileri her ay sabit ve yüzde 15 oranında olsun. Talebimizde ısrarlıyız. Mücadelemizden vazgeçmiyoruz.” dedi.