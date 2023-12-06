Sağlıkta şiddet bitmiyor: Antep'te bir hekim, hasta yakının saldırısına uğradı

Dr. Kamile Berfin Çevik, Gaziantep'te görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezi'nde, kendisine kayıtlı olmayan bir hastaya ilaç yazmayı reddettiği gerekçesiyle hasta yakının saldırısına uğradı.

Türkiye'de, sağlık alanındaki şiddet önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. İktidar politikaları sağlıkta şiddete yol açan sorunları çözmekte yetersiz kalırken, sağlık emekçilerinin maruz kaldığı fiziksel şiddete her geçen gün yenileri ekleniyor.

Gaziantep Aile Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Dr. Kamile Berfin Çevik, görev yaptığı Şehitkamil Merkez 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde kendisine kayıtlı olmayan hastaya ilaç yazmadığı için saldırıya uğradı.

Hekimi ilaç yazması için zorlayan şahıs, ilaç yazmayı reddeden Çevik'e saldırdı.

"SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Konuya ilişkin Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, sağlıkta şiddete karşı mücadele etmeye devam edileceği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Aile Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Dr. Kamile Berfin Çevik görev yaptığı Şehitkamil Merkez 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde kendisine kayıtlı olmayan hastaya ilaç yazmadığı için vahşice darp edildi. Hekim arkadaşımıza önce küfür eden sağlık teröristi ardından vahşice saldırıp darp etmiştir.Meslektaşımıza geçmiş olsun diyor tekrarlanmamasını diliyoruz. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak sağlıkta şiddete karşı tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz."