Sağlıkta şiddet bitmiyor: Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Mehmet Karadayı, ameliyatını gerçekleştirdiği bir hasta yakınını saldırısına uğradı. Bir sağlık personelinin de darp edildiği olayda 1 kişi gözaltına alındı, 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tür çirkin saldırıları gerçekleştirenlerin adalet karşısında en ağır cezayı almaları için soruşturma kurumumuzca da yakinen takip edilecektir" dedi.

Sağlık 17.10.2023 16:58 Giriş: 17.10.2023 16:58

Güncelleme: 17.10.2023 16:59 Kaynak: AA

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Giresun'da doktor ve sağlık personeline saldırıda bulunan hasta yakını gözaltına alındı. Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Mehmet Karadayı, ameliyatını gerçekleştirdiği bir hastayı üroloji servisinde muayene etti. Muayenenin ardından odadan çıkan Karadayı ile bir sağlık personeli hasta yakınının saldırısına uğradı. 1 KİŞİ GÖZALTINDA, 1 KİŞİ ARANIYOR Başına aldığı darbeyle yaralanan Karadayı, hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili olduğu belirlenen 2 kişiden biri polis ekiplerince gözaltına alındı, diğerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Zaman mefhumu gözetmeden halkımızın sağlığı için gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza böyle saldırılar yapılması kabul edilebilir değildir. Bu tür çirkin saldırıları gerçekleştirenlerin adalet karşısında en ağır cezayı almaları için soruşturma kurumumuzca da yakinen takip edilecektir. Yaşanan olayı bir kez daha kınıyor, olayda saldırıya maruz kalan hekimimize ve sağlık çalışanlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyorum."