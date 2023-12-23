Sağlıkta şiddet bitmiyor: Görevli doktora saldıran hasta ve yakını gözaltına alındı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde gece saatlerinde görevli olan doktor M.Y, hasta ve hasta yakını tarafından darp edildi. Yüzü kanlar içinde kalan doktor tedavi altına alınırken, M.E.Ş ve Burak Ş. isimli saldırganlar gözaltına alındı.

Güncel 23.12.2023 17:48 Giriş: 23.12.2023 17:48

Güncelleme: 23.12.2023 17:54 Kaynak: DHA

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İstanbul'da bulunan bir şehir hastanesinde görevli doktora saldıran hasta ve yakını gözaltına alındı. Olay, Şişli'de bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yeşil alanda görevli asistan doktor M.Y hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi. Güvenlik görevlilerin müdahale ettiği olayda doktora yumruk atan 2 kişi polis noktasına götürüldü. Sağlık çalışanlarının 'beyaz kod' vermesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Olaya karışan M.E.Ş ve Burak Ş. gözaltına alındı. Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle kırıklar oluşan doktor tedavi altına alınırken doktoru darbeden 2 kişi beyaz kod yönetmeliği gereği ifade alınmaksızın savcılığa sevk edildi.

