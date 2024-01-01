Sağlıktaki çöküş derinleşti, hekim göçü rekor kırdı

Haber Merkezi

Hekime şiddet ve göç bu yılın en çok konuşulan sağlık sorunlarının başında geldi. Şiddet ve kışkırtılmış sağlık politikaları karşısında yurt dışına çıkma kararı alan hekim sayısı bu yıl itibarıyla 3 bini geçti. Hasta, kamu hastanesinden hizmet alımında uzun kuyruklarda beklerken, bulunamayan ilaç sorunu da yine problemler arasında geldi. Kamu hastanelerinden sağlık hizmetine ulaşmak her geçen gün zorlaştı, özel hastane sayısı de artış gösterdi. Paran kadar sağlık anlayışı derinleşen ekonomik kriz ile birlikte daha belirgin hale geldi.

2023 yılı, sağlıkta ilaç yokluğu, ertelenen ameliyatlar, sağlıkta şiddet, meslek örgütlerine yönelik yoğun baskı, gerici kuşatma, ekonomik kriz ve mücadele ile geçti. Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB), yurt dışında çalışabilmek için iyi hal belgesine başvuran sayısı, geçen yıl 2 bin 685 iken bu yıl 3 bin 25'e yükseldi. Yalnızca Aralık ayında başvuran hekim sayısı 240 olarak yer aldı. Başvuru sayısı 11 yılda 60 kat artarak yıllık 3 bini aşması dikkat çekti.

Ekonomik kriz ve yoksullaşma, sağlık emekçilerini de vurdu. Yoksulluk sınırının altında kalan ücretler ile açlık sınırı altında kalan BağKur ve SSK emekli maaşlarıyla insanlar yaşam savaşı verirken, sağlık emekçileri seslerini yükseltmek için alanlara çıktı. Maraş merkezli 6 Şubat depreminde 100’ün üzerinde hekim ve 500’e yakın sağlıkçı da yaşamını yitirdi. Çok sayıda yurttaşın cesedine bile ulaşılamadı. Kayıplar arasında sağlıkçılar ve hekimler de oldu. Deprem bölgesinde çok sayıda sağlık kuruluşu ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bölgede hizmet veren sağlık emekçileri konteynerler da ya da çadırlarda hizmet verdi ve sorunlar 10 ay geride kalırken devam ediyor. Yıkılan hastaneler prefabrik yapılarda, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, diş klinikleri konteynerlerde hizmet vermeye çalışıyor.

GERİCİLİK ARTTI

Sağlık alanı da ülkeyi yoksulluğa ve gericiliğe iten politikalardan nasibini fazlasıyla aldı. Hastanelere manevi danışman adı altında atanan din görevlileri bilime meydan okuyan bir karşıtlığı temsil edildi. Sağlıktaki bir diğer önemli sorun da sağlıkta şiddet oldu. Neredeyse her gün sağlık emekçisine saldırı yaşandı. Sağlık kurumlarında alınamayan önlemler yine tepkiye yol açtı. Meslek örgütleri üzerindeki baskıyı artıran iktidar, TTB MK başkanının yaptığı bir açıklamayı gerekçe göstererek 30 Kasım’da yapılan duruşmada TTB MK üyelerini görevden aldı. Karar istinafa taşındı. Yaşanan bu durum meslek örgütlerinin de sert tepkisine yol açtı.