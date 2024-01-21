Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin arasında küfürlü tartışma

Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin sosyal medya üzerinden küfürlü sözlerle tartışma yaşadı. Ergin, "Bildiğin her şeyi benden gördün. İlk nağmeleri de ben yaptım. Kötü kopya" dedi.

Hiphop dünyasının önde gelen isimlerinden Fuat Ergin ile Sagopa Kajmer arasında küfürlü tartışma yaşandı.

Ergin, 4 yıl önce 'Rast Gele Kazara' adlı şarkısını yayınladı. Sagopa Kajmer, Ergin'in şarkısının klibini küfürlü sözlerle paylaştı.

Sagopa Kajmer paylaşımında, "Ben ve @ceza_ed ile kendini kıyaslama bu 1. Osmanlıca sözlükler karıştırıp söz yazma bu 2. Ayrıca bana ne mikrofon aldın ne de müzik programı aldın bu 3. Bir de; şu s...k şarkını dinle" ifadelerini kullandı.

Fuat Ergin, Sagopa Kajmer'in sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kajmer'in tweetini alıntılayan Ergin, "S...k senin tarikat t...ı yalamış kariyerindir. Asıl sana söylenecek sözleri bana atıp g...ü kurtarmaya çalışma sözlük ve müzik hırsızı da sensin. Beni arayıp şarkılarını dinlettiğini daha anlatmadım. Bildiğin her şeyi benden gördün. İlk nağmeleri de ben yaptım. Kötü kopya" ifadelerini kullandı.