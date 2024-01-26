Şahan Gökbakar, Buket Aydın'ın sözleri sonrası eşinden özür diledi

Sunucu Buket Aydın, komedyen Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar'ı "Eşini karşına al sor, 'sana zamanında lüks jeep alan kişiye karşılığında ne verdin Selincim' diye" sözleriyle hedef aldı. Şahan Gökbakar, Aydın'ın sözlerinin ardından "adının geçmesine sebep olduğum için üzgünüm" diyerek eşi Selin Gökbakar'dan özür diledi.

Komedyen Şahan Gökbakar, sunucu Buket Aydın'ın Selin Gökbakar'ı hedef alan sözlerinin ardından eşinden özür diledi.

Buket Aydın'ın geçtiğimiz günlerde özel günler dışında erkeklere hediye almadığını, hesabı ödemediğini ve erkeğin her durumda hesabı ödemesi gerektiğini ifade ettiği açıklamalarının ardından komedyen Şahan Gökbakar, Aydın'ı taklit ettiği bir video paylaştı.

Videonun ardından Buket Aydın sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Aydın, yaptığı açıklamada Gökbakar'ı kadın düşmanı olmakla suçladı.

Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programına bağlanan Buket Aydın, "Kadın düşmanı, rezil" dediği Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar'ı hedef aldı.

Buket Aydın, şunları söyledi: "Eşinin eski soyadı Ortaçlı. Listesi kabarık. Eşini karşına al sor, 'sana zamanında lüks jeep alan kişiye karşılığında ne verdin Selincim' diye. Bir insan komedi yapıyorsa sadece komedi yapar, insanların kişilik haklarına hakaret etmez."

EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Şahan Gökbakar ise Buket Aydın'ın eşiyle ilgili açıklamaları sonrası paylaşım yaparak eşinden özür diledi.

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

"Yaptığım bir skeç sonrasında, ilk arabasını kendi parasıyla almış, tanıdığımda ailesiyle yaşayan, kendi emeğiyle ve arkasında para babaları olmadan moda üzerine çalışmış, evlendikten sonra iki çocuğumuzu dadısız kendi başına büyütmek için tüm hayatını onlara adamış, bunca imkana rağmen şımarmamış, evlenmeden önce de sonra da gayet asil, onurlu, temiz ve dürüst bir insan olan canım karım, değerli eşim Selinimin, hiç alakası olmamasına rağmen bu yalan dolan, leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz ve varoş muhabbetin içinde adının geçmesine sebep olduğum için üzgünüm. Kusura bakma karıcım seni seviyorum."