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Sahibi gözaltına alınan eşek karakol bahçesinden acil servise kaçtı

Yalova’da sahibi gözaltına alınan eşek, ipi çözülünce hastane acil servisine kaçtı.

Güncel
  • 23.04.2024 14:11
  • Giriş: 23.04.2024 14:11
  • Güncelleme: 23.04.2024 14:13
Kaynak: DHA
Sahibi gözaltına alınan eşek karakol bahçesinden acil servise kaçtı
Fotoğraf: DHA

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir operasyon sonrası emniyet müdürlüğü önüne getirilen eşek, ipi çözülünce hastane acil servisine girdi.

O anlar hastane güvenlik kameralarına yansıdı.

Çınarcık’ta geçen günlerde yapılan operasyon sonrası, bir suçluya ait eşek, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı.

Yuları çözülen eşek kaçtı.

Bekçilerin peşinden gittiği eşek yakındaki bir hastanenin acil servisine girdi.

Eşek, bekçiler ve hastane görevlileri tarafından yakalandı.

Eşeğin acil servisteki görüntüleri, yayınlandığı sosyal medyada ilgi gördü.

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