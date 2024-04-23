Sahibi gözaltına alınan eşek karakol bahçesinden acil servise kaçtı
Yalova’da sahibi gözaltına alınan eşek, ipi çözülünce hastane acil servisine kaçtı.
Kaynak: DHA
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir operasyon sonrası emniyet müdürlüğü önüne getirilen eşek, ipi çözülünce hastane acil servisine girdi.
O anlar hastane güvenlik kameralarına yansıdı.
Çınarcık’ta geçen günlerde yapılan operasyon sonrası, bir suçluya ait eşek, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı.
Yuları çözülen eşek kaçtı.
Bekçilerin peşinden gittiği eşek yakındaki bir hastanenin acil servisine girdi.
Eşek, bekçiler ve hastane görevlileri tarafından yakalandı.
Eşeğin acil servisteki görüntüleri, yayınlandığı sosyal medyada ilgi gördü.