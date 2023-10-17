Şahika Ercümen'den yeni dünya rekoru

Milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre olan dünya rekorunu 106 metre ile kırdı. Kırdığı dünya rekoruyla ilgili konuşan Ercümen, "Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya rekorunu Türkiye'ye, Hatay'a, Yayladağı'na kazandırdığımız için çok gururluyum, çok mutluyum" dedi.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.

Şahika Ercümen, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a nefes ol" sloganıyla organize edilen rekor denemesi için antrenmanlarını tamamladı.

Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında suya giren sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirdi.

ERCÜMEN: ÇOK GURURLU, MUTLUYUM

Kırdığı dünya rekorunun ardından yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu belirten Ercümen, şunları söyledi:

"Bu bölge bizim için çok çok anlamlı. Deprem öncesinde de bu bölgedeydik, farkındalığında ve tanıtım projelerinde yer almak istiyorduk ama deprem sonrası devletimiz, kurumlarımız ve tüm halkımız insanüstü çaba göstererek yaralar sarılmaya çabalandı ve çalışmalar hala devam ediyor. Çok şükür ben de spor aracılığıyla katkıda bulundum. Dünya rekorunu başka yerlerde kırmak yerine Hatay'da, Yayladağı'nda kırmayı istedim. Bununla birlikte 100 kız çocuğumuza da eğitim desteği oluşturma projesi başlattık. Bugün de emeklerimizin karşılığını aldık. Bizim için bu bölge çok anlamlıydı. Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya rekorunu Türkiye'ye, Hatay'a, Yayladağı'na kazandırdığımız için çok gururluyum, çok mutluyum."