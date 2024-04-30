Şahin Öner davası bugün yeniden başlıyor

Haber Merkezi

Diyarbakır'da 2013 yılında panzerle katledilen Şahin Öner'in ölümüne dair dava, bugün yeniden görülmeye başlanacak. Avukatlar davaya katılım çağırısı yaptı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde 10 Şubat 2013 tarihinde gerçekleşen bir eylemde zırhlı araçla çarptığı 19 yaşındaki Şahin Öner’in ölümüne neden olan polis Selahattin Korkmaz, 23 Kasım 2021’de "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin “Kasten öldürmek” suçundan yargılanan sanık polise “Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek”ten ceza vermesi kararı bir üst mahkemeye taşındı.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi de olayı “basit trafik kazası” olarak değerlendirdi. Ancak olaya ilişkin düzenlenen raporlar arası çelişki nedeniyle verilen kararı “eksik incelemeden” bozdu.

İstinafın bozma kararı sonrası bugün yeniden Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık polisin yargılanmasına başlanacak. Ailenin avukatlarından İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Yöneticisi Yakup Güven, davaya ilişkin MA'ya konuştu. Güven, “Duruşmanın hak savunucuları, ve demokratik kamuoyu tarafından güçlü bir dayanışmayla takip edilmesi çok önemli” dedi.