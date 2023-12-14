Şahindere’ye tel çekildi: Ranta izin vermeyeceğiz

Haber Merkezi

Şahinderesi Dayanışma Platformu, Balıkesir Altınoluk’ta bulunan Şahindere Kanyonu’nun tel örgülerle çevrilip halkın girişine kapatılmasına tepki göstererek "Halkın yaşam alanı olan Şahinderesi mesire alanının rant için özelleşmesine kesinlikle müsade etmeyeceğiz" dedi.

Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "Bugüne kadar herkesin kullanımına açık olan alanın etrafına tel çekilerek halka kapatılıyor. Şahinderesi çok özel bir alan. Bilim insanları Kazdağları’nın, Yunanistan’daki Olimpos dağından sonra dünyada en çok oksijen üreten ikinci bölge olduğunu söylüyor. Şahinderesi’nden halkın ücretsiz olarak yararlanmaya devam etmesi için yetkili kurumlarla görüşeceğiz. Onlara Altınoluk’un tek mesire alanının ranta açılmaması gerektiğini yaşam alanlarımızın kısıtlanmasına rıza göstermeyeceğini anlatacağız."