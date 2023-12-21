Şahinkul Makina’da grev başladı

Şahinkul Makina ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme sürecinin tamamlanamamasının ardından işçiler greve başladı. Şirket yönetiminin uzlaşma karşıtı tutumuyla karşı karşıya olduklarına vurgu yapan işçiler, mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceklerini kaydetti.

EMEK SERVİSİ

Bursa’daki Şahinkul Makina ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından fabrikaya grev pankartı asıldı.

Birleşik Metal İş Sendikası üyelerinin 21 Ağustos’ta başlattığı toplu sözleşme sürecinin 5 Aralık’ta uyuşmazlıkla sonuçlandı.

Bu süreçte, üyelere yapılan baskılar artarak devam ederken işyeri temsilcileri de işten çıkarıldı. Toplu sözleşme görüşmelerinin de anlaşmaması sağlanamaması üzerine işyerinde grev başladı. Bugün işyerinin önünde bir araya gelen işçiler 'Şahinkul işçisi yalnız değildir', 'Yaşasın onurlu grevimiz' sloganlarını attı.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Ali Çeltek fabrikanın önünde yaptığı açıklamada, mücadele geleneğinden gelen umudu ve inancı yitirmeden kavgalarını büyüttüklerini vurguladı.

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"SÜRECİ SONUNA KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Şirket yönetiminin uzlaşma karşıtı tutumuyla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Çeltek, şunları ifade etti:

“Aynı zamanda burada üyelerimize yapılan baskılar ve temsilcimizin işten çıkarılmasına kadar varan bir süreçte bu baskılar artarak devam etti. Toplu sözleşmedeki bir madde bile geçirilmedi. Vermiş olduğumuz toplu sözleşme teklifimize bir icabet, bir yaklaşım ortaya konmadı. Hiçbir madde geçiremeden uyuşmazlık tutuldu. Bütün girişimlerimize rağmen anlaşma olmadığından dolayı bugün grev pankartımızı bütün emek dostlarıyla beraber alkış ve sloganlarla asıyoruz. Burada birtakım işveren güdümlü sendikalarla buradaki üyelerimizi caydırarak onları baskılarla caydırarak bu süreci kendi kafalarına göre çözmeye çalışanlara, Birleşik Metal İş Sendikası olarak bir kez daha söylüyoruz; Asla başarılı olamayacaksınız! Bütün süreci sonuna kadar devam ettireceğiz."