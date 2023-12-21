Şahinkul’da bugün grev zamanı

Dilan ESEN

Bursa’daki Şahinkul Makina ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması sonucunda işçiler bugün greve çıkıyor. İşyeri arasında 21 Ağustos’ta başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işyeri yönetimi katılmadı. Şahinkul yönetiminin, sendikanın çağrılarına yanıt dahi vermemesi üzerine toplu sözleşme süreci Bursa Çalışma ve İş Kurumu üzerinden devam etti. Birleşik Metal’in yaklaşık 10 yıldır örgütlü olduğu Şahinkul’da sendika karşıtı bir tutum izlenirken bu süreçte, işveren işyeri temsilcilerini de işten çıkardı. İşçilere de sendikadan istifa etmelerine yönelik baskı yapıldığı belirtildi. Şahinkul işçilerinin talepleri ise sendika seçme hakkına müdahale edilmemesi, ailelerinin geçimini sağlayacak bir ücret ve iş güvencesi. İşçiler, toplu sözleşmeyle hakkını almak istiyor.

SENDİKA DÜŞMANLIĞI

Birleşik Metal-İş Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın, asgari geçim indirimi bu kaldırıldığında işçilerin 600 liralık indirimi alamaz duruma geldiğini söyledi. İşverenle konuyla ilgili yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını söyleyen Aydın, bunun üzerine sendikanın da fazla mesailere kalmama kararı aldığını hatırlattı. Tofaş’ın yan sanayisi olan işverenin işçilere baskı yaptığını ifade eden Aydın, “Sendikal baskı yapmaya başladılar. İşyeri sahibi, ‘Sendikayla çalışmam’ dedi. İşçileri baskıyla istifa ettirdi sendikadan. Toplu iş sözleşmesi masasına gelmedi. Bunun üzerine biz de grev kararı aldık. İşveren toplu sözleşmeyi imzalayabilir ama bundan uzak duruyor. Mahkeme 1 yılla 3 yıl arasında sürecek. Bu nedenle toplu sözleşme imkânı ortadan kalkıyor. Bu süreçte de işçiler hak kaybına uğrayacak. Başka bir sendikanın yetki almasının imkânı yok. İşçilerin güçlerini birleştirerek Birleşik Metal İş sendikasında sözleşmenin bağıtlanmasının koşulları mevcut” dedi.