Şahintepe’de sürgün isyanı

Haber Merkezi

Kanal İstanbul uğruna yerlerinden edildiklerini söyleyen Şahintepeliler, Halkalı’da yaptıkları eylemde mağdur edildiklerini söyledi. Başakşehir Şahintepe mahallesinden çıkarıldıklarını söyleyen grup Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Halkalı Hizmet Binası önünde toplandı. Evrensel’in haberine göre Şahintepeliler, “İmar oyununuzu mahkemeler bozdu. Mahkeme kararına uyun” pankartı açtı.

Açıklamaya katılanlar “Bu sürgün Murat Kurum’un mirasıdır”, “Sana TOKİ mi diyelim yoksa sen mi gerçek adını söylersin Toplu Rant İdaresi”, “Uçan arsalar kanal etrafında görüldü, hayaldi gerçek oldu” dövizleri taşıdı. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a seslenenler “Hukuk tanımaz bu uygulamalardan bir an evvel geri dönün ve bizleri dikkate alın” dedi.

BİZİ YOK SAYDILAR

Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi dönem sözcülerinden Uğur Çelikok 48 bin nüfuslu mahallede rantsal dönüşümün her türünü yaşadıklarını söyleyerek “Biz vergilerimizi ödeyerek, elektrik- su -doğal gazımızı bağlatarak, yapı kayıt belgelerimizi alarak tapulu olan yerlerimiz üzerinde bir yaşam alanı kurduk. Ama yok sayıldığımızı öğrenmiş olduk” dedi. Tüm Şahintepe halkının birlik olup hem Hacımaşlı sürgününe karşı hem de 2020 imar uygulamalarına karşı davalar açtıklarını söyleyen Çelikok, “Bugün itibarıyla mahkemelerden 69 iptal kararı ve 12 yürütme durdurma kararı aldık” diye konuştu.