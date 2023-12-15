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Sahnede kalp krizi geçiren Brezilyalı şarkıcı hayatını kaybetti

Brezilya’da 30 yaşındaki sanatçı Pedro Henrique, sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kültür Sanat
  • 15.12.2023 12:30
  • Giriş: 15.12.2023 12:30
  • Güncelleme: 15.12.2023 12:32
Kaynak: İHA
Sahnede kalp krizi geçiren Brezilyalı şarkıcı hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Brezilya'nın Feira de Santana kentinde internette yayınlanan dini bir etkinlikte sahne alan ve gospel türünde şarkılar söyleyen 30 yaşındaki Pedro Henrique, sahnede şarkı söylediği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Henrique’nin şarkı söylediği sırada dengesini kaybederek sırt üstü yere düşerken, izleyiciler de yardım için sahneye koştu.

Henrique’nin evli ve 1 aylık bir kızı olduğu açıklandı.

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