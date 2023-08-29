Sahneleri tepki çekmişti: HBO, 'The Idol' dizisini iptal etti

HBO, ilk sezonunu temmuz başında tamamlayan 'The Idol' dizisini iptal etti. Sam Levinson imzalı dizi, içerdiği müstehcen sahnelerle eleştiri toplamıştı. Dizinin başrollerinde The Weeknd sahne adıyla bilinen Abel Makkonen Tesfaye ve Lily-Rose Depp yer alıyordu.

Dünya prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılan ve gösteriminin ardından 5 dakika alkışlanan Sam Levinson imzalı The Idol dizisi devam etmeyecek.

HBO, kadrosunda The Weeknd (Abel Tesfaye), Lily-Rose Depp, Jennie Ruby Jane, Troye Sivan, Moses Sumney, Rachel Sennott, Hari Nef, Da’Vine Joy Randolph, Hank Azaria ve Sophie Mudd gibi isimlerin yer aldığı diziyi, ilk sezonun ardından iptal etti.

Son turnesinde sinir krizi geçirdiği iddia edilen şarkıcı Jocelyn'i merkeze alan Sam Levinson imzalı dizi, hem sosyal medya kullanıcılarından hem de eleştirmenlerden 'müstehcenlik' eleştirisi almıştı.

Rolling Stone ise diziyle ilgili "duyduğunuzdan çok daha toksik ve çok daha kötü" ve "şov dünyası iğrençliği portresi" ifadelerini kullanmıştı.

Dizi, yükselen bir pop yıldızı Jocelyn ile romantik bir ilişkiye girdiği akıl hocası Tedros’un hikâyesini konu alıyor. Dizinin bölümleri Türkiye'de BluTV'de bulunuyor.