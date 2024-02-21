Sahneye sarhoş çıktığı iddia edilen Nev'e seyircilerden tepki: "İn abi aşağıya"

Antalya'da sahneye alkollü çıktığı ve şarkıları söylemediği iddia edilen Nev'e seyirciler "İn abi aşağıya" diyerek tepki gösterdi.

Antalya'daki bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı Nev'in sahnede sarhoş olduğu ve şarkıları söyleyemediği iddia edildi.

Seyircilerin şarkıcıya tepki göstermesinin ardından ise Nev'in hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.

Sözcü gazetesinin aktardığına göre sosyal medyada yayınlanan görüntülerden birinde seyircinin "İn abi aşağı" diye bağırdığı, Nev'in de "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" şeklinde yanıt verdiği duyuldu.

Ayrıca "Her şeyin parasını ben ödeyeceğim" diyerek sahneyi terk eden şarkıcıya seyircilerin "Terbiyesiz" diye bağırdığı görüldü.