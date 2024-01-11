Sahra’nın zorlu yolu

Almanya'da Die Linke'den ayrılan Sahra Wagenknecht ve 9 vekil arkadaşı partilerini resmen kurdu. Yeni sol parti, program eksikliği ve mülteci karşıtı söylemiyle dikkat çekiyor. Partinin hedefi sağdan oy koparmak.

Kazım DOĞAN / Frankfurt

Almanya'da Die Linke'nin (Sol Parti) popüler ismi Sahra Wagenknecht, Akıl ve Adalet için Sahra Wagenknecht İttifakı - BSW) adıyla yeni partisini kurduğunu duyurdu. Wagenknecht, geçtiğimiz ekim ayında Die Linke'den milletvekilleri Amira Mohamed Ali, Christian Leye, Ali Al-Dailami, Sevim Dagdelen, Klaus Ernst, Andrej Hunko, Zaklin Nastic, Jessica Tatti ve Alexander Ulrich birlikte ayrılmış, yeni bir oluşumla yola devam edeceğini açıklamıştı.

Wagenknecht Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, partinin programının şimdilik daha oluşturulmadığını ve aynı adı taşıyan derneğin kuruluş manifestosunu temel alacağını belirtti. Wagenknecht'in açıklamasına göre ayrıntılı bir program, 2025 genel seçimlerine kadar üyeler ve uzmanlarla birlikte geliştirilecek.

BSW, Sahra Wagenknecht ve Federal Meclis'teki sol parlamento grubunun eski başkanı Amira Mohamed Ali ile birlikte yönetilecek. Girişimci ve üniversite profesörü Shervin Haghsheno başkan yardımcısı, Federal Milletvekili Christian Leye ise genel sekreterlik görevini üstlenecek. Wagenknect ile birlikte hareket eden Federal Milletvekili Sevim Dağdelen'in ise geri planda kaldığı gözlemleniyor.

"SOL MUHAFAZAKÂR"

İttifak, yeniden bölüşüm gibi sol söylemleri sağ muhafazakâr yelpazedeki tutumlarla harmanlıyor. Siyaset bilimci Benjamin Höhne'ye göre ittifak, Doğu'da, özellikle de mevcut sistemi protesto etmek isteyen seçmenler arasında daha fazla potansiyele sahip.

Wagenknecht'in yeni oluşumu, Höhne'nin tarif ettiğ "sol muhafazakâr" orijinli politikayla kitle partisi olmak istiyor. Höhne'nin SPD'nin sağ kesiminin daha sağında bir yer alacağını öngürdüğü yeni oluşum, ilk araştırmalara göre seçmenden yüzde 12 düzeyinde destek bulabilir. Yeni oluşumda daha önce parti siyasetinde yer almamış kişilerin de aralarında olduğu 44 kurucu üye bulunuyor. İttifakın ilk 500'den sonra "gelen kişilerden emin olmak için" üye kaydını durdurduğu ifade ediliyor. Wagenknecht 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ve doğudaki üç eyalet meclisi seçimlerinde kendini göstermek istiyor.

EYLEMLERDEN MEMNUN

Wagenknecht somut içerik eksikliğini Federal Hükümet'in bütçesine ve çiftçi protestolarına atıfta bulunarak kapatıyor: "Federal Hükümet'in ceplerindeki kıt parayı almaktan başka bir planı yok. İnsanlar, Berlin hükümet bölgesindeki bu ‘küstahlığa’ haklı olarak kızgınlar. İnsanların artık mücadele ediyor olmasından memnunum." Wagenknecht, demokrasinin, insanları rencide eden politikalar nedeniyle tehlikeye girdiğini savunuyor. Doğu Almanya'da mevcut siyasi durumla ilgili tartışılan demokrasiye yönelik olası bir tehditle ilgili de, neden ve sonucun karıştırılmamasının gerektiğini, pek çok insanın kendisini siyaset tarafından yalnız bırakıldığını düşündüğünü söylüyor. Almanya'nın daha ucuz enerji alabileceği gerekçesiyle Rusya'ya yönelik amborgaya şiddetle karşı çıkıyor.

Siyaset bilimci Werner Patzelt'e göre, yeni oluşum, tüm sol parti yelpazesinin şu anda içinde bulunduğu krizini, düşüş eğilimi ve yeni kıyılar arayışı simgeliyor. Bu durum, geleceği için her zamankinden daha fazla mücadele eden Die Linke için olduğu kadar Federal Hükümeti oluşturan SPD ve Yeşiller için de geçerli.

ADALET VE MÜLTECİLER

Siyaset bilimci Werner Patzelt DW demecinde şu görüşü savunuyor: Sol partilerin önemini yitirmesinin tek bir belirleyici nedeni var. Sözde sıradan insanları yeterince önemsememeleri. Bu insanlar, örneğin konut sıkıntısı nedeniyle zor durumda olduklarını, sol fikirlerle çok az anlatıyorlar. "Woke" terimi İngilizce ve sosyal adalet ve ırkçılık konusunda keskin bir farkındalığa sahip olmak anlamına gelmektedir. Bunlar akademik ve eğitimli solun öncelikli olarak ilgilendiği konular. Ve bu durum değişmediği sürece, "sıradan insanlar umutlarını sağa bağlarsa" solun şaşırmaması gerekir.

SIĞINMA HAKKINA KARŞI

AfD yüksek oy oranlarına özellikle göç karşıtı söylemlerle ulaşıyor. Sahra Wagenknecht'in yeni partisinin kuruluş manifestosunda da göç konusunda şu ifade yer alıyor: "Uygun fiyatlı konutlar ile düşük ücretli işler için artan rekabetin ve başarısız entegrasyonun bedelini öncelikle hayatın güneşli tarafında olanlar ödemiyor." Wagenknecht, 2015 yılında dönemin Başbakanı Angela Merkel (CDU) tarafından başlatılan Almanya'nın uzun süredir devam eden mültecileri karşılama kültürünü, Almanya'nın aşırı yük altında kaldığı gerekçesiyle "son derece sorunlu" olarak niteliyor. Bireysel, temel sığınma hakkının yerel yönetimlerin sınırlarını zorladığını savunan Wagenknecht, "Kontrolsüz bir göç var, sayılar çok yüksek. Herhangi bir yerel politikacının onaylayabileceği gibi, bugüne kadarki göç politikası genel olarak "yanlış yönlendirildi" ifadesini kullanıyor.

Ancak SPD ve Yeşiller de göç politikası konusunda bir U dönüşü yaptı. Aynı zamanda ekonomi ve sosyal politikalarda da kesintilerden geri durmayan koalisyon ortakları, Almanya'ya düzensiz göçü sınırlandırmak istiyor. Bu politika koalisyonun "güven kaybını" durdurabilecek mi, doğrudan aşırı sağcı AfD'yi mi etkileyecek, BSW'nin büyümesini mi zaman gösterecek.

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SAHRA WAGENKNECHT KİMDİR?

Sahra Wagenknecht 16 Temmuz 1969'da Jena'da doğdu. Sırayla SED, PDS ve Sol Parti partilerinde yer aldı. Wagenknecht 1991'den 1995'e ve 2000'den 2007'de WASG ile birleşmesine kadar PDS'nin federal yönetiminin bir üyesiydi. Halef parti Die Linke'deki nüfuzunu genişletmeyi başardı. Burada, kendisini uzun süredir komünist olarak tanıtan Wagenknecht, partinin sol kanadının bir üyesi olarak görülüyordu. Wagenknecht 2004-2009 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi ve 2010-2014 yılları arasında da partinin genel başkan yardımcılarından biriydi. Wagenknecht Eylül 2009'dan bu yana Alman Federal Meclisi üyesidir. 2011 yılından itibaren de Die Linek (Sol Parti) parlamento grubunun başkan yardımcısıydı. 2015-2019 yılları arasında Dietmar Bartsch ile birlikte meclis grup başkanlığı ve 2017 yılına kadar da muhalefet liderliği yaptı.