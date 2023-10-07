'Şahsiyet' dizisinin 2. sezonunun yayınlanacağı platform belli oldu

Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran 'Şahsiyet' dizisinin 2. sezonu GAIN'de yayınlanacak.

Usta aktör Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran 'Şahsiyet' dizisinin 2. sezonu çekildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilk olarak Disney Plus için çekilen dizi, Disney'in tüm dünyada içerik alımlarını durdurması üzerine GAIN'de yayınlanacak.

Habere göre, ikinci sezon 10 bölümden oluşacak ve Haluk Bilginer'in canlandırdığı Agah Beyoğlu ile kızının ilişkisi üzerine yoğunlaşacak.

Bilginer ve Bozoklu'ya bu sezon Erdal Özyağcılar, İlker Aksum ve Burhan Öçal eşlik edecek.

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı 2018 yapımı 'Şahsiyet' dizisinin başrollerinde Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyordu. Dizinin ilk sezonu Puhu TV'de yayınlanmıştı.