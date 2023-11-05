Sahte ev ilanları tespit ediliyor: Sadece üç sitede 15 bin satılık konut ilanı silindi

İlan sitelerine gelen düzenleme sonrası sahte ilanlar silinmeye başlandı. Sektörün en çok bilinen üç ilan sitesinde ‘satılık konut’ kategorisindeki düşüş 15 bini buldu.

İkinci el gayrimenkul ve araç satışlarında, sahte ilanlarla dolandırıcılığı ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek için Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan düzenleme 1 Kasım’da uygulamaya girdi.

Düzenleme sonrası sektörün en bilindik üç internet sitesindeki “satılık konut” kategorisindeki düşüş 15 bini buldu. Bu sitelerdeki kiralıklarla düşüşün 25 bini aştığı belirtiliyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, düzenlemenin uygulamaya girdiği tarihten bu yana İlan sayısı üzerinden yapılan incelemeler neticesi şöyle: 2 Kasım akşamı 571 bin 461 olan satılık konut ilan sayısı 3 Kasım akşamı 567 bin 822’ye, 4 Kasım akşamı da 564 bin 280’e geriledi. Yani sadece bir sitede iki günde konut özelinde 7 bini aşan düşüş yaşandı. Kiralıklarda ise düşüş daha sınırlı kaldı.

Sektör temsilcileri düzenleme ve denetimlerle yanıltıcı ilanların sona ereceğini, dolandırıcılıkların önüne geçileceğini dile getirirken, sahte ilanların sosyal medya platformlarına kayabileceği uyarısında bulunuyor.