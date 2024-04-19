Sahte fragman izlenme rekoru kırdı

Superman rolüyle tanınan Henry Cavill yıllar önce James Bond rolü için seçmelere katıldığını ve rolü Daniel Craig'e kaptırdığını açıklamıştı. İngiliz aktörün yer aldığı sahte Bond fragmanı sosyal medyada viral oldu.

Ünlü oyuncular Henry Cavill ve Margot Robbie'nin yer aldığı sahte James Bond fragmanı sosyal medyada viral oldu.

"Bond 26" adını taşıyan sahte fragmandaki görüntüler, yapay zeka ve gerçek film görüntüleriyle oluşturuldu.

Fragmanda Henry Cavill, Bond'u, "Barbie" filminin yıldızı Margot Robbie ise Bond kızını canlandırıyor. Sahte fragman YouTube'da ilk 24 saat içinde 2,5 milyon izlenmeye ulaştı.

Videonun açıklama kısmında ise "Lütfen bu videonun yalnızca sanatsal ve eğlence amaçlı oluşturulmuş bir konsept fragman olduğunu unutmayın" yazıyor.

NTV'nin haberine göre; 25’inci Bond filmi "No Time to Die"dan sonra yeni Bond'un kim olacağı gizemini korurken Superman rolüyle tanınan Henry Cavill'ın daha önce bu rol için seçmelere katıldığı ortaya çıkmıştı.

Daniel Craig'in başrolde olduğu "Casino Royale" filminin yönetmeni Martin Campbell, "Henry seçmelerde harika görünüyordu. Oyunculuğu inanılmazdı. Bakın, eğer Daniel Craig olmasaydı, Henry harika bir Bond olurdu. Fiziksel olarak da çok iyi görünüyordu, yakışıklıydı. O zamanlar sadece biraz genç görünüyordu" ifadelerini kullanmıştı.

YAPAY ZEKA İLE YAPILDI

"Bond 26" adını taşıyan sahte fragmandaki görüntüler, yapay zeka ve gerçek film görüntüleriyle oluşturuldu.

Fragmanda Henry Cavill, Bond'u, Barbie filminin yıldızı Margot Robbie ise Bond kızını canlandırıyor.

Sahte fragman YouTube'da ilk 24 saat içinde 2,5 milyon izlenmeye ulaştı.

Videonun açıklama kısmında ise "Lütfen bu videonun yalnızca sanatsal ve eğlence amaçlı oluşturulmuş bir konsept fragman olduğunu unutmayın" yazıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir radyo programına konuk olan ingiliz oyuncu, yeni Bond'un kim olacağına dair "Açıkçası hiçbir fikrim yok. Yalnızca söylentilerden haberim var. Siz ne biliyorsanız onu biliyorum. Belki bu rol için çok yaşlıyımdır belki de değilimdir. Yapımcıların planını bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.