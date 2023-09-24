Sahte polis futbolcu çıktı: "Taksi durmayınca sinirlendim"

İstanbul Beyoğlu'nda sözde trafik denetimi yapan sahte polisin Maltepespor futbolcusu Sadettin Kayalar olduğu tespit edildi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan futbolcu, "Taksi durmayınca sinirlendim böyle bir şey yaptım özür dilerim” dedi.

İstanbul'da Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda bir şahıs, trafikte araçları durdurup sözde uygulama yaparak cep telefonu feneriyle araçların içerisine baktı. Yaşananları sosyal medyada paylaşan şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahsın Maltepespor’da futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda önceki gün meydana gelen olayda, bir şahıs trafikte araçların arasına geçerek sözde uygulama yaptı. Araçların içerisine cep telefonunun feneriyle bakan şahıs, yaptıklarını kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.

GÖZALTINA ALINDI



Görüntülerin tepki çekmesinin ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, şahsın Sadettin K. (26) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda adresi belirlenen şahıs evinde gözaltına alındı.



Emniyete götürülen şahsın ifadesi alınarak “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Sadettin K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Öte yandan şahsın Maltepespor Futbol Kulübü’nde futbolcu olduğu ortaya çıktı.

AÇIKLAMA YAPTI

Açıklama yapan Sadettin Kayalar, "Gündemdeki videom hakkında bir kaç açıklama yapmak istiyorum. Taksim Tarlabaşı'nda arkadaşlarım ile eğlenmeye gittikten sonra evime dönmek için 45 dakika taksi bekledim. Boş taksiler geçip beni almayınca sinirlenip telefonumun ışığını yakıp trafiğin içine atladım. Bu durum yanlış anlaşılmış olabilir. Herkesten özür diliyorum. Mizah amaçlı da paylaştım. Zaten küçükken de trafik polisi olmak istemiştim. Böyle bir anı oldu. Yanlış anlaşıldıysam herkesten özür diliyorum. Beni Beyoğlu karakolundan aradılar. İfademi vermek için oraya gittim. Göründüğü gibi ifademi verdikten sonra hiç bir sorun sıkıntı olmadığı için serbest bırakıldım. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum" dedi.